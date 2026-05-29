איראן דוחה את תנאי טראמפ להסכם: "שילוב של אמת ושקר"

שר האוצר האמריקאי סקוט בסנט הודיע כי ארה"ב החרימה לאיראן מיליארד דולר במטבעות קריפטו. לדבריו, "ייתכן שיש כאלה שעדיין לא הבינו שהכסף הוחרם מהארנק שלהם". בסנט הוסיף כי "זה כסף שנגנב מהעם האיראני".

