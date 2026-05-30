צה"ל השמיד משגר שממנו שוגרו רקטות לצפון הלילה

צה"ל מדווח כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שחצתה מלבנון לשטח ישראל באזור ראש הנקרה. התרעות הופעלו במרחב. האירוע הסתיים.ב. ניסני
בימים האחרונים התמרון הקרקעי של צה"ל בדרום לבנון נמצא בהעמקה דרמטית | המבצע המיוחד, שתכנונו החל כבר לפני יותר משנה, כולל פעילות מצפון לנהר הליטאני | במסגרת המבצע, צה"ל כובש שטחים, בנה חמישה גשרים לפחות מעל הליטאני ופרץ צירים על ידי כוחות הנדסה בתוך הסבך הלבנוני ובתוך בולדרים, שאפשרו מעבר של כוחות רבים לצידו השני של הנהר (צבא וביטחון)דוד הכהן
השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר ביקר הערב במושב שתולה שבגבול הצפון ואמר כי הוא קורא לראש הממשלה ״חייבים לשטח את הדאחייה!״ | לדבריו, "יש כבוד לטראמפ, צריך להגיד לו תודה על השותפות, אבל הקו האדום זה פגיעה בחיילים ואזרחים, ואת הדאחייה צריך לשטח" (ביטחון)דניאל הרץ
עדת המפתח בתיק 1000 וממייסדי ארגון "אחים לנשק" פתחו בהליך משפטי בבית משפט השלום בהרצליה. התביעה, בסך 500 אלף שקלים ועל ידי עו"ד עמית מור, הוגשה נגד פעילת רשת ימנית בולטת המנהלת במקביל מאבק משפטי ממושך מול ארגון המחאה (משפט)משה כהן
מחר ייערכו בחירות לנשיאות בקולומביה, כאשר הנשיא הנוכחי גוסטבו פטרו - אחד מתוקפיה הקולניים של ישראל ומחבק פלסטינים ידוע - מסיים את כהונתו ולא יכול להתמודד שוב. לפי סקרי הימורים, איש הימין אלברדו דה לה אספריאלה מקבל 63% סיכויים לנצח, לעומת 37% למועמד השמאלי איוון קסטרו שממשיך את דרכו של פטרו. אם אף מועמד לא יעבור 50% ייערך סיבוב שני, אך גם אז הסיכויים לדה לה אספריאלה נותרים גבוהים.קובי אטינגר
על רקע ההסלמה הביטחונית בגזרה הצפונית והרחבת הירי מצד חיזבאללה, בית החולים לגליל בנהריה יעבור לפעול מתחת לאדמה | גם בסבבי לחימה קודמים מול ארגון הטרור השיעי בית החולים עבר לפעילות תת-קרקעית (בארץ)מישאל לוי
משרד הבריאות הודיע כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף, המרכז הרפואי לגליל בנהריה עובר לפעילות במתחם התת-קרקעי הממוגן. ההחלטה התקבלה לאחר הערכת מצב בראשות מנכ"ל משרד הבריאות ודיון ברשות אשפוז עליונה. המעבר יתבצע באופן מדורג ומבוקר. מרפאות קופות החולים וטיפות החלב יעבדו במרפאות הממוגנות. משרד הבריאות מדגיש כי מערכת הבריאות ערוכה להמשך מתן שירותים רפואיים גם בתנאי חירום.יוסי נכטיגל
במהלך התוכנית "כיפות שחורות", סגן יו״ר הכנסת ח"כ סימון דוידסון (יש עתיד - ביחד) יצא בהצהרה מפתיעה: "אני מוכן לממן חמשה לומדי תורה שיושבים ולומדים מבוקר עד לילה" | צפו בקטע מתוך התוכנית "כיפות שחורות" (VOD)יוסי סרגובסקי
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ