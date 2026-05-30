בשל ההסלמה בצפון: בית החולים בנהריה עובר לפעול מתחת לאדמה

מחר ייערכו בחירות לנשיאות בקולומביה, כאשר הנשיא הנוכחי גוסטבו פטרו - אחד מתוקפיה הקולניים של ישראל ומחבק פלסטינים ידוע - מסיים את כהונתו ולא יכול להתמודד שוב. לפי סקרי הימורים, איש הימין אלברדו דה לה אספריאלה מקבל 63% סיכויים לנצח, לעומת 37% למועמד השמאלי איוון קסטרו שממשיך את דרכו של פטרו. אם אף מועמד לא יעבור 50% ייערך סיבוב שני, אך גם אז הסיכויים לדה לה אספריאלה נותרים גבוהים.

קובי אטינגר