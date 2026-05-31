רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור, הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בני משפחתו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק - הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל שנפטר בגיל 71 בלבד, בין בניו: יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומשה מורגנשטרן מנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד של 'אלעל' • צפו בגלריה (חרדים)איציק אוחנה
רוכב אופנוע בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים מול אוטובוס ברחוב עין גנים בפתח תקווה. הצעיר סובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון. התאונה אירעה בשעה 20:48.קובי רוזן
כוחות צה"ל הגיעו לצומת הגוש בחטיבת עציון בעקבות דיווח על מחבל שדרס אזרחים ישראלים. לוחם מגדוד נחשון (90) חיסל את המחבל במקום תוך זמן קצר. באירוע נפצעו שלושה אזרחים שפונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות הביטחון מבצעים כעת חסימות במרחב.ב. ניסני
היועמ"שית האובססיבית לעולם התורה ועמליה, שיגרה מסמך של משרד המשפטים מפרט את הכללים לשלילת אישור סעיף 46 ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם | רשות המיסים תפרסם את המדיניות החדשה בימים הקרובים, ותחייב את הישיבות להעביר רשימות עם תעודות זהות של הלומדים | עַל־עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ (משפט)משה כהן
שני בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה הערב בצומת גוש עציון | המחבל נוטרל במקום על ידי לוחם צה"ל | אחת מתוך ארבעת הפצועים במצב קשה, נערה כבת 17 עם חבלות גפיים | שלושה פצועים פונו לבית החולים על ידי מד"א | המחבל ככל הנראה חוסל לאחר שנורו לעברו חמישה כדורים (צבא)יוני גבאי
היועצת המשפטית לממשלה נתנה לרשות המסים שבוע להתחיל במניעת הטבת המס לפי סעיף 46 למוסדות בהם לומדים בחורי ישיבה שאינם מתגייסים. במקביל, היא מקימה צוות מיוחד שיעסוק במניעת מסלולי מימון עקיפים למוסדות אלה.כיכר השבת
נשיא איראן פזשכיאן, ביקש להתפטר מתפקידו באמצעות מכתב רשמי שנשלח ללשכתו של מוג’תבא ח’אמנאי | פזשכיאן הזהיר במכתב זה, שנשלח בשעות האחרונות, בנימה חריפה וחסרת תקדים, כי מנגנון ניהול המדינה סטה בפועל מהערוצים הרשמיים, וכי מוקדי הכוח המרכזיים של המשטר נמצאים כיום בשליטה מלאה של פלג מסוים מקרב מפקדי משמרות המהפכה (העולם הערבי)יוסי נכטיגל
