כיכר השבת
מבזקלאחר שהודח מתפקידו

ח"כ אדלשטיין מבהיר: "אתנגד לחוקים של אפס פטורים - זה פופוליזם" | צפו

ח"כ אדלשטיין שהודח מוועדת חוץ וביטחון מתייחס למשבר הגיוס מבהיר: בחיים לא באתי להרוס את עולם התורה" | מצהיר: אתנגד לחוקים של אפס פטורים - זה פופוליזם (פוליטי)

ח"כ יואל יולי אדלשטיין בריאיון באולפן 'כיכר השבת'
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

21:24

רבנים ואישי ציבור הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בניו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק

רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור, הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בני משפחתו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק - הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל שנפטר בגיל 71 בלבד, בין בניו: יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומשה מורגנשטרן מנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד של 'אלעל' • צפו בגלריה (חרדים)

איציק אוחנה
21:19

צעיר בן 22 נפצע בינוני בתאונה בין אופנוע לאוטובוס בפתח תקווה

רוכב אופנוע בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים מול אוטובוס ברחוב עין גנים בפתח תקווה. הצעיר סובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון. התאונה אירעה בשעה 20:48.

קובי רוזן
21:12

מחבל חוסל לאחר דריסה בצומת הגוש - 3 פצועים

כוחות צה"ל הגיעו לצומת הגוש בחטיבת עציון בעקבות דיווח על מחבל שדרס אזרחים ישראלים. לוחם מגדוד נחשון (90) חיסל את המחבל במקום תוך זמן קצר. באירוע נפצעו שלושה אזרחים שפונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות הביטחון מבצעים כעת חסימות במרחב.

ב. ניסני
21:07

מכה אחר מכה | היועמ"שית מכריזה: ישיבות לא יהנו מסעיף 46 לפטור ממס עבור תורמים

היועמ"שית האובססיבית לעולם התורה ועמליה, שיגרה מסמך של משרד המשפטים מפרט את הכללים לשלילת אישור סעיף 46 ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם | רשות המיסים תפרסם את המדיניות החדשה בימים הקרובים, ותחייב את הישיבות להעביר רשימות עם תעודות זהות של הלומדים | עַל־עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ (משפט)

משה כהן
21:04

הפיגוע בגוש עציון: המחבל - בן 30 מחברון, צה"ל פועל כעת בעיר

שני בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה הערב בצומת גוש עציון | המחבל נוטרל במקום על ידי לוחם צה"ל | אחת מתוך ארבעת הפצועים במצב קשה, נערה כבת 17 עם חבלות גפיים | שלושה פצועים פונו לבית החולים על ידי מד"א | המחבל ככל הנראה חוסל לאחר שנורו לעברו חמישה כדורים (צבא) 

יוני גבאי
21:04

היועמ"שית דורשת ממס הכנסה למנוע הטבות ממוסדות שתלמידיהם לא מתגייסים

היועצת המשפטית לממשלה נתנה לרשות המסים שבוע להתחיל במניעת הטבת המס לפי סעיף 46 למוסדות בהם לומדים בחורי ישיבה שאינם מתגייסים. במקביל, היא מקימה צוות מיוחד שיעסוק במניעת מסלולי מימון עקיפים למוסדות אלה.

כיכר השבת
21:00

דיווח: הנשיא פזשכיאן הגיש מכתב התפטרות למנהיג העליון ח'אמנאי - זו הסיבה

נשיא איראן פזשכיאן, ביקש להתפטר מתפקידו באמצעות מכתב רשמי שנשלח ללשכתו של מוג’תבא ח’אמנאי | פזשכיאן הזהיר במכתב זה, שנשלח בשעות האחרונות, בנימה חריפה וחסרת תקדים, כי מנגנון ניהול המדינה סטה בפועל מהערוצים הרשמיים, וכי מוקדי הכוח המרכזיים של המשטר נמצאים כיום בשליטה מלאה של פלג מסוים מקרב מפקדי משמרות המהפכה (העולם הערבי)

יוסי נכטיגל
21:00

מכה אחר מכה | היועמ"שית מכריזה: ישיבות לא יהנו מסעיף 46 לפטור ממס הכנסה עבור תורמים

כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר