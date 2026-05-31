אותרה הסכין בחקירת רצח דסטאו צ'קול בבאר שבע

ניסוי טבעי שנמשך 15 שנה בקניה מגלה כי אובדן פילים גורר ירידה חדה בחיפושיות זבל - עם השלכות רחבות על פירוק חומר אורגני, הפצת זרעים ובריאות המערכת האקולוגית כולה (בעולם)אבישי לוי
הפלג הירושלמי חוזר לרחובות בעקבות מעצרי בני הישיבות | נסגר מחוסר אשמה תיק אסון קריסת הקיר בבית ישראל | כוחות גולני כבשו מחדש את מבצר הבופור בלבנון | הותר לפרסום: סמ"ר מיכאל טיוקין נפל בקרב בדרום לבנון | בשורה לנהגים: מחיר הדלק יורד הלילה ב-27 אגורות | טראמפ עשוי להגיע לישראל לקראת הבחירות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)יוסי סרגובסקי
בתום הליך בחירות לרב המועצה האזורית מטה יהודה וועדת הבחירות הודיעה שהרב גד אטיאס נבחר פה אחד לתפקיד רב המועצה האזורית | מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן: "צעד חשוב לחיזוק שירותי הדת בקהילה. נמשיך במשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בכל רחבי הארץ" (בארץ)חזקי שטרן
רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור, הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בני משפחתו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק - הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל שנפטר בגיל 71 בלבד, בין בניו: יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומשה מורגנשטרן מנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד של 'אלעל' • צפו בגלריה (חרדים)איציק אוחנה
רוכב אופנוע בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים מול אוטובוס ברחוב עין גנים בפתח תקווה. הצעיר סובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון. התאונה אירעה בשעה 20:48.קובי רוזן
כוחות צה"ל הגיעו לצומת הגוש בחטיבת עציון בעקבות דיווח על מחבל שדרס אזרחים ישראלים. לוחם מגדוד נחשון (90) חיסל את המחבל במקום תוך זמן קצר. באירוע נפצעו שלושה אזרחים שפונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות הביטחון מבצעים כעת חסימות במרחב.ב. ניסני
היועמ"שית האובססיבית לעולם התורה ועמליה, שיגרה מסמך של משרד המשפטים מפרט את הכללים לשלילת אישור סעיף 46 ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם | רשות המיסים תפרסם את המדיניות החדשה בימים הקרובים, ותחייב את הישיבות להעביר רשימות עם תעודות זהות של הלומדים | עַל־עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ (משפט)משה כהן
שני בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה הערב בצומת גוש עציון | המחבל נוטרל במקום על ידי לוחם צה"ל | אחת מתוך ארבעת הפצועים במצב קשה, נערה כבת 17 עם חבלות גפיים | שלושה פצועים פונו לבית החולים על ידי מד"א | המחבל ככל הנראה חוסל לאחר שנורו לעברו חמישה כדורים (צבא)יוני גבאי
