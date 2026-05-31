הלם: חבר הפרלמנט של מקרון תועד מטפס על רכב ומשתתף בפרעות

חבר האספה הלאומית בצרפת קרל אוליב עורר סערה ברשתות החברתיות לאחר שטיפס על מכונית במהלך חגיגות הניצחון של פריז סן-ז'רמן בגמר ליגת האלופות | גולשים רבים מתחו ביקורת על התנהגותו של נבחר הציבור וטענו כי היא אינה הולמת ואינה מהווה דוגמה אישית | אוליב דחה את הטענות, הגדיר את האירוע כחלק מרוח החגיגה והבהיר כי בעל הרכב הוא חברו שהסכים למעשה (חדשות)

21:32

'נזק אפשרי של מיליארדים': היעלמות הפילים מובילה לקריסת מערכות אקולוגיות

ניסוי טבעי שנמשך 15 שנה בקניה מגלה כי אובדן פילים גורר ירידה חדה בחיפושיות זבל - עם השלכות רחבות על פירוק חומר אורגני, הפצת זרעים ובריאות המערכת האקולוגית כולה (בעולם)

אבישי לוי
21:32

פריז בוערת - אוהדי הכדורגל משמידים הכל | תיעוד של אמל"ח איראני בלבנון • צפו

הפלג הירושלמי חוזר לרחובות בעקבות מעצרי בני הישיבות | נסגר מחוסר אשמה תיק אסון קריסת הקיר בבית ישראל | כוחות גולני כבשו מחדש את מבצר הבופור בלבנון | הותר לפרסום: סמ"ר מיכאל טיוקין נפל בקרב בדרום לבנון | בשורה לנהגים: מחיר הדלק יורד הלילה ב-27 אגורות | טראמפ עשוי להגיע לישראל לקראת הבחירות | וכמו תמיד - התיעוד הקיצוני היומי אחרי התחזית | (צפו היום בכיכר)

יוסי סרגובסקי
21:31

בשורה לתושבי המועצה האזורית מטה יהודה: הרב גד אטיאס נבחר לרב המועצה

בתום הליך בחירות לרב המועצה האזורית מטה יהודה וועדת הבחירות הודיעה שהרב גד אטיאס נבחר פה אחד לתפקיד רב המועצה האזורית | מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן: "צעד חשוב לחיזוק שירותי הדת בקהילה. נמשיך במשימה הלאומית לאייש את משרות הרבנות בכל רחבי הארץ" (בארץ)

חזקי שטרן
21:24

רבנים ואישי ציבור הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בניו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק

רבנים, פוליטיקאים ואישי ציבור, הגיעו בשבוע האחרון לניחום אבלים אצל בני משפחתו של האדמו"ר מסוקולוב קוצק - הרה"צ רבי דוד מורגנשטרן זצ"ל שנפטר בגיל 71 בלבד, בין בניו: יהודה מורגנשטרן מנכ"ל משרד הבינוי והשיכון ומשה מורגנשטרן מנכ"ל חברת מועדון הנוסע המתמיד של 'אלעל' • צפו בגלריה (חרדים)

איציק אוחנה
21:19

צעיר בן 22 נפצע בינוני בתאונה בין אופנוע לאוטובוס בפתח תקווה

רוכב אופנוע בן 22 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים מול אוטובוס ברחוב עין גנים בפתח תקווה. הצעיר סובל מחבלה רב מערכתית. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים בלינסון. התאונה אירעה בשעה 20:48.

קובי רוזן
21:12

מחבל חוסל לאחר דריסה בצומת הגוש - 3 פצועים

כוחות צה"ל הגיעו לצומת הגוש בחטיבת עציון בעקבות דיווח על מחבל שדרס אזרחים ישראלים. לוחם מגדוד נחשון (90) חיסל את המחבל במקום תוך זמן קצר. באירוע נפצעו שלושה אזרחים שפונו לקבלת טיפול רפואי. כוחות הביטחון מבצעים כעת חסימות במרחב.

ב. ניסני
21:07

מכה אחר מכה | היועמ"שית מכריזה: ישיבות לא יהנו מסעיף 46 לפטור ממס עבור תורמים

היועמ"שית האובססיבית לעולם התורה ועמליה, שיגרה מסמך של משרד המשפטים מפרט את הכללים לשלילת אישור סעיף 46 ממוסדות תורניים שבהם לומדים חייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם | רשות המיסים תפרסם את המדיניות החדשה בימים הקרובים, ותחייב את הישיבות להעביר רשימות עם תעודות זהות של הלומדים | עַל־עַמְּךָ יַעֲרִימוּ סוֹד וְיִתְיָעֲצוּ עַל צְפוּנֶיךָ (משפט)

משה כהן
21:04

הפיגוע בגוש עציון: המחבל - בן 30 מחברון, צה"ל פועל כעת בעיר

שני בני אדם נפצעו בפיגוע דריסה הערב בצומת גוש עציון | המחבל נוטרל במקום על ידי לוחם צה"ל | אחת מתוך ארבעת הפצועים במצב קשה, נערה כבת 17 עם חבלות גפיים | שלושה פצועים פונו לבית החולים על ידי מד"א | המחבל ככל הנראה חוסל לאחר שנורו לעברו חמישה כדורים (צבא) 

יוני גבאי
