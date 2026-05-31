זוהו שיגורים מלבנון ליישובי קו העימות

13:23

נעצר חשוד בשוד רכבים שנמלט מספר פעמים - נורה ברגליו

לוחמי יחידת הגדעונים וכוחות משטרה עצרו הבוקר חשוד בן 30 מדאהרייה בחשד לשוד כלי רכב. במהלך המעצר ניסה החשוד לברוח, נורה לעבר רגליו והועבר לטיפול רפואי. זהו ניסיון המעצר המוצלח לאחר שנמלט מספר פעמים בחודשים האחרונים. החשוד מואשם בשוד רכבים מבעליהם לאחר שאיתר אותם בפייסבוק והתחזה לקונה מעוניין. בין היתר, גנב רכב מתושב ערד במעבר מיתר תוך שביקש לנסוע בו, ובמקרה נוסף הוריד מוכר מהרכב בצומת סמוע ונמלט עם הרכב.

קובי רוזן
13:21

פאנליסט חדש ב"הפטריוטים": ד"ר אבישי בן חיים מצטרף רשמית לערוץ 14

ד"ר אבישי בן חיים, מהפרשנים הבולטים בישראל, מצטרף לשורות ערוץ 14. במסגרת תפקידו החדש, בן חיים ישמש כפרשן בתוכניות הפריים טיים של הערוץ וייקח חלק קבוע כפאנליסט בתוכנית הדגל "הפטריוטים". בהנהלת הערוץ ברכו על המוגמר: "ניסיונו וקולו הייחודי יהוו תוספת משמעותית" (ברנז'ה)

יאיר טוקר
13:13

צה"ל חיסל 3 מחבלים שניסו לשגר רחפנים צפונית לליטאני

כוחות גבעתי חיסלו אתמול שלושה מחבלי חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחות צה"ל צפונית לנהר הליטאני. לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר תקפו את המחבלים בעת שניסו להמלט מהמרחב. בסריקות שערכו הכוחות אותר מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור. המחסן הותקף וזוהו פיצוצי משנה.

ב. ניסני
13:08

13:00

נתניהו וכ"ץ מאיימים: "אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ איים היום כי "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל - אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות" (צבא)

ב. ניסני
12:58

פיקוד העורף: האירוע באזורי הצפון הסתיים - תושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזורי הצפון הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים באזור גולן דרום, גליל עליון (כולל צפת, ראש פינה, מירון, חצור הגלילית ועוד), גליל תחתון ואזור קו העימות (דלתון, עלמה, ריחאנייה ועוד) יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
12:58

יו"ר הפרלמנט האיראני מאשים את ארה"ב בהפרת הסכם הפסקת האש בלבנון

מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הסגר הימי וההסלמה בלבנון על ידי ישראל מהווים הוכחה להפרת ארה"ב את הסכם הפסקת האש. "לכל בחירה יש מחיר. והחשבון ייפרע. הכל יתבהר בסופו של דבר" אמר. גורמים בציר האיראני רואים באישור האמריקאי לישראל לתקוף בדאחיה שלב נוסף במו"מ בין ארה"ב לאיראן, כאשר ארה"ב מפעילה לחץ על איראן באמצעות התקיפה.

קובי אטינגר
12:50

שיגורים ללא הפסקה לצפון הארץ | נתניהו וכ"ץ הורו לצה"ל לתקוף בדאחייה

לאחר שהלילה שוגרו רקטות לעבר העיר טבריה, לראשונה מאז הפסקת האש, הירי נמשך לאורך הלילה והבוקר | נתניהו וכ"ץ הורו לצה"ל לתקוף מטרות טרור ברובע הדאחייה בביירות • עדכונים שוטפים (צבא וביטחון)

כתבי כיכר השבת
RSSFacebookXפנו אלינו

