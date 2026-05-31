מחמד קאליבף, יו"ר הפרלמנט האיראני וראש משלחת המו"מ האיראנית, טען כי הסגר הימי וההסלמה בלבנון על ידי ישראל מהווים הוכחה להפרת ארה"ב את הסכם הפסקת האש. "לכל בחירה יש מחיר. והחשבון ייפרע. הכל יתבהר בסופו של דבר" אמר. גורמים בציר האיראני רואים באישור האמריקאי לישראל לתקוף בדאחיה שלב נוסף במו"מ בין ארה"ב לאיראן, כאשר ארה"ב מפעילה לחץ על איראן באמצעות התקיפה.

