מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעה על יציאה לפריימריז לבחירת יו"ר התנועה והרשימה לכנסת ה-26 | במפלגה מדגישים כי נקבע תנאי סף נוקשה להתמודדות, לפיו רק מי ששירת בשירות צבאי או לאומי יוכל להיכלל ברשימה לכנסת (פוליטי)יוני גבאי
סרטון "הווידוי" הוויראלי של נתניהו, שזכה למיליוני צפיות ושיתוף מאילון מאסק, הוליד גרסה לבנונית מפתיעה ומעוררת תקווה | צעירים שיעים בלבנון אימצו את הפורמט כדי לשלוח מסר אמיץ של שלום והתנערות משלטון הטרור של חיזבאללה (חדשות בארץ)דני שפיץ
לוחמי יחידת הגדעונים וכוחות משטרה עצרו הבוקר חשוד בן 30 מדאהרייה בחשד לשוד כלי רכב. במהלך המעצר ניסה החשוד לברוח, נורה לעבר רגליו והועבר לטיפול רפואי. זהו ניסיון המעצר המוצלח לאחר שנמלט מספר פעמים בחודשים האחרונים. החשוד מואשם בשוד רכבים מבעליהם לאחר שאיתר אותם בפייסבוק והתחזה לקונה מעוניין. בין היתר, גנב רכב מתושב ערד במעבר מיתר תוך שביקש לנסוע בו, ובמקרה נוסף הוריד מוכר מהרכב בצומת סמוע ונמלט עם הרכב.קובי רוזן
ד"ר אבישי בן חיים, מהפרשנים הבולטים בישראל, מצטרף לשורות ערוץ 14. במסגרת תפקידו החדש, בן חיים ישמש כפרשן בתוכניות הפריים טיים של הערוץ וייקח חלק קבוע כפאנליסט בתוכנית הדגל "הפטריוטים". בהנהלת הערוץ ברכו על המוגמר: "ניסיונו וקולו הייחודי יהוו תוספת משמעותית" (ברנז'ה)יאיר טוקר
כוחות גבעתי חיסלו אתמול שלושה מחבלי חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחות צה"ל צפונית לנהר הליטאני. לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר תקפו את המחבלים בעת שניסו להמלט מהמרחב. בסריקות שערכו הכוחות אותר מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור. המחסן הותקף וזוהו פיצוצי משנה.ב. ניסני
שר הביטחון ישראל כ"ץ איים היום כי "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל - אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות" (צבא)ב. ניסני
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזורי הצפון הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים באזור גולן דרום, גליל עליון (כולל צפת, ראש פינה, מירון, חצור הגלילית ועוד), גליל תחתון ואזור קו העימות (דלתון, עלמה, ריחאנייה ועוד) יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
