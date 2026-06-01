כיכר השבת
מבזקנזק גדול משחשבו

בלתי נתפס: זה מספר כלי הטיס האמריקנים שהושמדו במלחמה

תחקיר של רשת BBC קובע כי הפגיעה האיראנית בארה"ב במהלך המלחמה היא גדולה יותר ממה שהודה בו הממשל האמריקני | מלבד עשרות רבות של כלי טיס - כולל מטוסים מתקדמים ביותר שניזוקו או הושמדו, איראן הצליחה להשבית גם מערכות בשווי מיליארד דולר שלא ניתן להחליף בקלות (חדשות) 

ספינת USS Gerald R. Ford (CVN 78) | צילום: צילום: כוחות הצי האמריקאי באירופה-אפריקה/צי ה-6 של ארה"ב
13:31

מפלגת המילואימניקים מודיעה על פריימריז לראשות המפלגה ולרשימה לכנסת

מפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל הודיעה על יציאה לפריימריז לבחירת יו"ר התנועה והרשימה לכנסת ה-26 | במפלגה מדגישים כי נקבע תנאי סף נוקשה להתמודדות, לפיו רק מי ששירת בשירות צבאי או לאומי יוכל להיכלל ברשימה לכנסת (פוליטי)

יוני גבאי
13:28

הסרטון הימני שחצה את הגבול: ה"ביביסט" מלבנון מסעיר את הרשת

סרטון "הווידוי" הוויראלי של נתניהו, שזכה למיליוני צפיות ושיתוף מאילון מאסק, הוליד גרסה לבנונית מפתיעה ומעוררת תקווה | צעירים שיעים בלבנון אימצו את הפורמט כדי לשלוח מסר אמיץ של שלום והתנערות משלטון הטרור של חיזבאללה (חדשות בארץ)

דני שפיץ
13:23

נעצר חשוד בשוד רכבים שנמלט מספר פעמים - נורה ברגליו

לוחמי יחידת הגדעונים וכוחות משטרה עצרו הבוקר חשוד בן 30 מדאהרייה בחשד לשוד כלי רכב. במהלך המעצר ניסה החשוד לברוח, נורה לעבר רגליו והועבר לטיפול רפואי. זהו ניסיון המעצר המוצלח לאחר שנמלט מספר פעמים בחודשים האחרונים. החשוד מואשם בשוד רכבים מבעליהם לאחר שאיתר אותם בפייסבוק והתחזה לקונה מעוניין. בין היתר, גנב רכב מתושב ערד במעבר מיתר תוך שביקש לנסוע בו, ובמקרה נוסף הוריד מוכר מהרכב בצומת סמוע ונמלט עם הרכב.

קובי רוזן
13:21

פאנליסט חדש ב"הפטריוטים": ד"ר אבישי בן חיים מצטרף רשמית לערוץ 14

ד"ר אבישי בן חיים, מהפרשנים הבולטים בישראל, מצטרף לשורות ערוץ 14. במסגרת תפקידו החדש, בן חיים ישמש כפרשן בתוכניות הפריים טיים של הערוץ וייקח חלק קבוע כפאנליסט בתוכנית הדגל "הפטריוטים". בהנהלת הערוץ ברכו על המוגמר: "ניסיונו וקולו הייחודי יהוו תוספת משמעותית" (ברנז'ה)

יאיר טוקר
13:13

צה"ל חיסל 3 מחבלים שניסו לשגר רחפנים צפונית לליטאני

כוחות גבעתי חיסלו אתמול שלושה מחבלי חיזבאללה שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחות צה"ל צפונית לנהר הליטאני. לוחמי מערך הכטמ"ם של חיל האוויר תקפו את המחבלים בעת שניסו להמלט מהמרחב. בסריקות שערכו הכוחות אותר מחסן אמצעי לחימה ובו רקטות ורחפני נפץ מוכנים לשיגור. המחסן הותקף וזוהו פיצוצי משנה.

ב. ניסני
13:08

מחבלים ששיגרו רחפנים - חוסלו, רקטות מוכנות לשיגור - הושמדו | צפו

בפעילות של כוחות גבעתי צפונית לנהר הליטאני, חוסלו שלושה מחבלים שפעלו לשיגור רחפנים לעבר כוחותינו ואותרו רקטות מוכנות לשיגור

ב. ניסני
13:00

נתניהו וכ"ץ מאיימים: "אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות"

שר הביטחון ישראל כ"ץ איים היום כי "דין הדאחייה בביירות כדין יישובי הצפון בישראל - אם לא יהיה שקט בצפון לא יהיה שקט בביירות. לא נאפשר מציאות של פגיעה ביישובינו ואזרחינו בעוד השקט נשמר בביירות" (צבא)

ב. ניסני
12:58

פיקוד העורף: האירוע באזורי הצפון הסתיים - תושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזורי הצפון הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים באזור גולן דרום, גליל עליון (כולל צפת, ראש פינה, מירון, חצור הגלילית ועוד), גליל תחתון ואזור קו העימות (דלתון, עלמה, ריחאנייה ועוד) יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
