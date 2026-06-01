מבזקסיום סבב לחימה

אחרי 3 חודשי לחימה: אוגדה 146 השלימה את סבב הלחימה השלישי בדרום לבנון

לאחר שלושה חודשי פעילות אינטנסיבית, אוגדה 146 השלימה את סבב הלחימה השלישי בדרום לבנון • יותר מ-550 מחבלים חוסלו ו-2,700 תשתיות טרור הושמדו | מפקד האוגדה: 'קפצתם מהבתים בלי לשאול שאלות' (צבא וביטחון)

02:30

חיל האוויר יירט שני שיגורים מלבנון - מטרה אווירית נפלה בצפון

חיל האוויר יירט בשעה 01:35 שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. כעבור כעשר דקות, בשעה 01:46, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.

ב. ניסני
01:40

גבר בן 23 נפצע קשה בפציעות חודרות ברחוב בלפור בבת ים

גבר בן 23 נפצע הלילה במצב קשה ברחוב בלפור בבת ים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 00:18. הנפגע מצוי בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים וולפסון.

קובי רוזן
01:32

האירוע בגעתון ויחיעם הסתיים - תושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים בגעתון וביחיעם יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
01:04

גבר בן 22 נפצע קשה באירוע אלימות בבת ים

גבר כבן 22 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב בלפור בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה בשל פציעות חודרות, והוא פונה לבית החולים וולפסון במצב קשה.

קובי רוזן
00:42

צה"ל: התרעות על כלי טיס עוין בצפון היו זיהוי שווא

צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו זמן קצר לפני כן על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ היו זיהוי שווא.

ב. ניסני
00:05

צעיר בן 24 נפצע קשה בתאונת טרקטורון ליד אריאל

צעיר בן 24 נפצע הלילה במצב קשה בתאונת טרקטורון בשטח פתוח סמוך לאריאל. התאונה אירעה בשעה 23:06. הנפגע מצוי בהכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בילינסון.

קובי רוזן
00:05

שיגור נפל ליד כוחות צה"ל בדרום לבנון — אין נפגעים

התרעות צבע אדום הופעלו במטולה. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. במקביל הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס במרחב חניתה ושלומי.

קובי אטינגר
23:48

האירוע בכפר גלעדי, מטולה ומשגב עם הסתיים - תושבים יכולים לצאת מהמרחבים המוגנים

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים בכפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, משגב עם וע'ג'ר יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני
