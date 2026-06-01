איראן מפסיקה את המו"מ עם ארה"ב ומאיימת לפתוח חזיתות נוספות

חיל האוויר יירט בשעה 01:35 שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. כעבור כעשר דקות, בשעה 01:46, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.ב. ניסני
גבר בן 23 נפצע הלילה במצב קשה ברחוב בלפור בבת ים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 00:18. הנפגע מצוי בהכרה עם פציעות חודרות בגופו. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים וולפסון.קובי רוזן
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים בגעתון וביחיעם יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
גבר כבן 22 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב בלפור בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה בשל פציעות חודרות, והוא פונה לבית החולים וולפסון במצב קשה.קובי רוזן
צה"ל הודיע כי התרעות שהופעלו זמן קצר לפני כן על חדירת כלי טיס עוין במספר מרחבים בצפון הארץ היו זיהוי שווא.ב. ניסני
צעיר בן 24 נפצע הלילה במצב קשה בתאונת טרקטורון בשטח פתוח סמוך לאריאל. התאונה אירעה בשעה 23:06. הנפגע מצוי בהכרה עם חבלה רב מערכתית. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים בילינסון.קובי רוזן
התרעות צבע אדום הופעלו במטולה. דובר צה"ל מסר כי זוהה שיגור שנפל בסמוך לכוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון, אין נפגעים. במקביל הופעלה התרעה על חדירת כלי טיס במרחב חניתה ושלומי.קובי אטינגר
פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים בכפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, משגב עם וע'ג'ר יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.ב. ניסני
