סרן ד"ר אורי יוסף סילבסטר נהרג בקרב - 6 לוחמים נפצעו

פיקוד העורף הודיע כי האירוע הביטחוני באזור קו העימות הסתיים. השוהים במרחבים מוגנים בכפר גלעדי, כפר יובל, מטולה, משגב עם וע'ג'ר יכולים לצאת. בעת קבלת הנחיה או התרעה, יש לפעול בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ב. ניסני