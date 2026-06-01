חיל האוויר יירט בשעה 01:35 שני שיגורים שחצו מלבנון לשטח ישראל. כעבור כעשר דקות, בשעה 01:46, זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח ישראל סמוך לגבול עם לבנון. אין נפגעים. התרעות על ירי רקטות וטילים הופעלו בעקבות ניסיונות היירוט.

ב. ניסני