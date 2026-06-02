אהרון רזאל מתייחס לאירוע המוחי שעבר אחיו: "פרסומים מעט מוגזמים"

"בגלל שראינו פרסומים מעט מוגזמים בתקשורת, חשוב לנו לשתף אתכם במצב הנוכחי", שיתף הבוקר אהרון רזאל, אחיו של יונתן  רזאל שאושפז בבית החולים בעקבות אירוע מוחי | הוא שיתף במצבו: "הוא בהכרה מלאה, מתקשר איתנו ולא נגרם נזק" (אנשים)

אהרון ויונתן רזאל | צילום: צילום: גיא סידי
13:05

"תחת אש בבית החולים": דובר צה"ל והפצועים רצו למקלט בזיו

תא"ל אפי דפרין הגיע לבקר לוחמים שנפגעו מרחפן נפץ בבית הלל • באמצע הביקור נשמעה אזעקה והוא נאלץ לעבור למרחב מוגן | המציאות הקשה בצפון (צבא וביטחון)

ב. ניסני
13:05

שיא היסטורי: ישראל חוצה את רף 19 מיליארד דולר בייצוא ביטחוני

היקף החוזים הביטחוניים זינק ב-30% והגיע ל-19.2 מיליארד דולר - זינוק דרמטי לעומת שנה שעברה | שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "העולם מעריך את מערכת הביטחון" | כל הפרטים (צבא וביטחון)

בני סולומון
12:58

"השתלטו על המבנה": מהומות בבניין הרשות השנייה; המפגינים קשרו את עצמם

מפגינים פרצו למשרדי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו וקשרו את עצמם בתוך המבנה • כוחות יס"מ הוזעקו למקום ופינו אותם בכוח | האירוע הסתיים ללא נפגעים (חרדים)

קובי רוזן
12:54

ימֵי קְצִיר חִטִּים | כחום היום בחודש סיון; גדולי ישראל יצאו לשדות הקציר 

כחום היום, בעיצומו של חודש סיון, יצאו גדולי ישראל למעמד קצירת חיטים למצות מצווה לקראת חג הפסח של שנת תשפ"ז | בראש הקוצרים עמדו ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי והגאון רבי שמעון גלאי | הרבנים הטריחו את עצמם לשדות בעיצומם של ימי הקיץ הלוהטים, מתוך הידור וחביבות המצווה (חרדים)

חיים רוזנבוים
12:54

מדוע אסור לכם לקבל החלטות גורליות אחר הצהריים ומתי כן מומלץ?

מה פוגע בביצועים שלכם יותר מחוסר ניסיון או לחץ חיצוני? המדע שמאחורי "עייפות החלטות", מדוע המוח שלכם פוסק כמו שופט מותש בשעות הדמדומים של היום, והשיטה הפשוטה לארגון הלו"ז שתציל אתכם מהטעויות היקרות ביותר בקריירה ובחיים הפרטיים (פסיכולוגיה)

יעל סתיו
12:50

זינוק פנומנלי: ישראל שוברת שיאים – 19.2 מיליארד דולר בייצוא ביטחוני

היקף החוזים הביטחוניים החדשים חצה לראשונה את רף ה-19 מיליארד דולר • זינוק של פי 2 בתוך חמש שנים | כ"ץ: "העולם מעריך את מערכת הביטחון" (צבא וביטחון)

ב. ניסני
12:48

גלגלי השנאה: ראש העיר החרים את מצעד ישראל בשביל סיבוב אופניים

לראשונה מאז היווסדו של מצעד יום ישראל ב-1964, ראש עיר מכהן בניו יורק בחר להיעדר מהאירוע המסורתי | בזמן שאלפים צעדו בשדרה החמישית, ראש העיר זוראן מומדאני העדיף להחליף את הסולידריות ברכיבה על אופניים וחיוכים למצלמה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
12:48

הדור האחרון לא הכיר אותו: המונים בעצרת הספד על הגר"ד שמידל זצ"ל • תיעוד

בבני ברק התכנסו המונים במוצאי השבת לעצרת נהי והתעוררות על יו"ר 'אתרא קדישא' הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל • בשורת ההספדים עמדו הרבנים על דמותו האיתנה והמסירות הבלתי נתפסת לאורך עשרות בשנים, תוך שהם מציינים כי בני הדור הצעיר לא השכילו להבין את היקף פועלו העצום, ורק בני דור העבר מגיל ארבעים ומעלה מבינים את גודל עשייתו למען הכלל • צפו בגלריה (חרדים)

חיים רוזנבוים
