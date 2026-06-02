ברקע המתיחות הפנימית בין המפלגות החרדיות והעימות מול ראש הממשלה נתניהו וגוש הימין, ציטוטים של יו"ר ש"ס דרעי חושפים את דעתו האמיתית מי אשם במצב | לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב" | ומה הוא חושב על יהדות התורה? כל הציטוטים (חרדים, פוליטי)

יוני גבאי