כיכר השבת
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ראש מוסד חדש למדינת ישראל | ניסה לקפוץ על אוטובוס - זה נגמר רע • צפו

חוק יסוד לימוד תורה יוצא לדרך | דיווח דרמטי: עימות חריף בין טראמפ לנתניהו | המו"מ עם לבנון מתחדש בצל המתיחות | רומן גופמן נכנס רשמית לראשות המוסד | כתב אישום נגד מחבל שהחזיק בגופת אורון שאול | הערב: כיפות שחורות בפרק חדש וסוער | וכמו תמיד אחרי התחזית - התיעוד הקיצוני היומי | (צפו היום בכיכר)

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מבזקים נוספים

22:10

ראש חטיבת המבצעים בצה"ל פורש מתפקידו מנסיבות אישיות

תת-אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים בצה"ל, פורש מתפקידו ומצה"ל מנסיבות אישיות. ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן אישר את בקשתו, והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר פרישה מיידית. עד למינוי מחליף ימלא את התפקיד ראש מחלקת התכנון באגף המבצעים, אלוף-משנה א'.

ב. ניסני
22:06

תוכנית ריאלית או חלום דמיוני? ישראל ולבנון דנות בדרכים להביא לפירוק חיזבאללה

משלחות ישראל ולבנון דנות בפגישה בוושינגטון בדרכים להביא לפירוק חיזבאללה | התוכנית היא להכשיר את כוחות הצבא הלבנוני כדי שהם יתמודד עם חיזבאללה | המהלך הזה זוכה לתמיכה ישראלית (מדיני)

בני סולומון
21:52

הממשלה מאשרת 692 מיליון שקל לחיזוק מערכת הבריאות בצפון

הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון במסגרת תוכנית "תנופה לצפון". התוכנית כוללת צעדים למשיכת כוח אדם רפואי לצפון באמצעות מענקים למתמחים ומומחים, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה עם מכשור מתקדם והרחבת מחלקות, תמיכה בקופות החולים בהגדלת שירותים רפואיים ביישובי הצפון, הגדלת פעילות מרכזי החוסן והקמת מסגרות להתמכרויות. כמו כן, יוקצו משאבים להכשרת פסיכולוגים ואחיות מומחיות בקהילה.

יוסי נכטיגל
21:50

לבחור כמו גאון: הנוסחה הסודית של זוכה פרס נובל לבחירת מסעדות טובות

מחקר חדש מפענח חידה ישנה של זוכה הנובל ריצ'רד פיינמן - ומראה כיצד דילמה יומיומית של בחירת ארוחה הובילה לפתרון עקרוני בתחום קבלת ההחלטות (מעניין)

אבישי לוי
21:44

הציטוטים חושפים: זה מה שחושב דרעי על ראש הממשלה נתניהו - וההאשמה החמורה נגדו

ברקע המתיחות הפנימית בין המפלגות החרדיות והעימות מול ראש הממשלה נתניהו וגוש הימין, ציטוטים של יו"ר ש"ס דרעי חושפים את דעתו האמיתית מי אשם במצב | לדבריו, "ראש הממשלה אשם בתקרית עם הרב לנדו ובמכתב החריף נגד הגוש. הוא עשה טעות עם כל הדיבורים שאין לו רוב" | ומה הוא חושב על יהדות התורה? כל הציטוטים (חרדים, פוליטי)

יוני גבאי
21:27

"עד האחרון": זה מה שאמר שורד השבי אלון אהל על חיסול המחבל שחטף אותו | צפו

שורד השבי אלון אהל התייחס הערב (שלישי) לידיעה על חיסול המחבל שהיה מעורב בחטיפתו ואמר בחיוך: "תודה לצה"ל שעושה עבודה מטורפת. עד המחבל האחרון" | כזכור, דובר צה"ל הודיע היום על חיסולו של המחבל יוסף עאיש עואד רמצ'אן, סגן מפקד חוליית מחבלי נוח'בה בארגון הטרור חמאס, שהיה אחראי לחטיפתם של הירש גולדברג פולין ז"ל, אלי-ה כהן, אלון אהל ואור לוי (בארץ)

יאיר טוקר
21:24

בושה וחרפה: הממשלה התכנסה לישיבה "מיוחדת" על הצפון - רק 3 שרים הגיעו

איבדו את הצפון: רק שלושה שרים השתתפו הערב בישיבת הממשלה המיוחדת לאישור תוכנית הסיוע לצפון בצל הלחימה מול חיזבאללה, שנערכה במשרד ראש הממשלה | ראש הממשלה בנימין נתניהו לא הגיע לישיבה, השרים שנכחו הם אבי דיכטר, זאב אלקין ועמיחי אליהו (פוליטי)

יוני גבאי
21:20

הולכת רגל נפגעה קשה מרכב בבאר שבע

אישה בת 53 נפגעה קשה מרכב בדרך מצדה בבאר שבע. הנפגעת סובלת מחבלות ראש וחזה ופונתה לבית החולים סורוקה. התאונה אירעה בשעה 20:37.

קובי רוזן
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