הממשלה אישרה השקעה של 692 מיליון שקל בארבע השנים הקרובות לחיזוק מערכת הבריאות בצפון במסגרת תוכנית "תנופה לצפון". התוכנית כוללת צעדים למשיכת כוח אדם רפואי לצפון באמצעות מענקים למתמחים ומומחים, חיזוק המרכז הרפואי לגליל בנהריה עם מכשור מתקדם והרחבת מחלקות, תמיכה בקופות החולים בהגדלת שירותים רפואיים ביישובי הצפון, הגדלת פעילות מרכזי החוסן והקמת מסגרות להתמכרויות. כמו כן, יוקצו משאבים להכשרת פסיכולוגים ואחיות מומחיות בקהילה.

יוסי נכטיגל