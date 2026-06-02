פיצול הצעת חוק התקשורת אושר במליאת הכנסת

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מבזקים נוספים

02:43

נהג משאית נפצע קל בתאונה בכביש 437 סמוך למחסום חיזמא

נהג משאית כבן 30 נפצע קל בתאונת דרכים בין משאית לרכב בכביש 437 סמוך למחסום חיזמא. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה והוא פונה לבית החולים הדסה הר הצופים.

קובי רוזן
00:15

שגריר ארה"ב: הפסקת האש עם לבנון מחזיקה מעמד

שגריר ארה"ב בלבנון הצהיר כי קיימת אופטימיות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, והפסקת האש מחזיקה מעמד. במקביל, חלפו כמעט 24 שעות ללא ירי רקטי של חזבאללה לעבר ישובי הצפון.

קובי אטינגר
23:18

הממשלה אישרה כ-13 מיליארד שקלים למיגון, פיתוח וחיזוק יישובים בצפון

הממשלה אישרה שלוש החלטות בסך כ-13 מיליארד שקלים למיגון, פיתוח וחיזוק יישובי קו העימות בצפון | עיקרי ההחלטות נוגעים לפריסת מיגוניות חדשות ושיפוץ כ-500 מקלטים ציבוריים, מיגון בסבסוד מלא של המדינה, כולל החזר רטרואקטיבי לבתים ודירות שמוגנו, ותוכנית רב-שנתית לשיקום הישובים שנמצאים בטווח של עד תשעה ק"מ מגבול לבנון | כל הפרטים (מדיני)

דניאל הרץ
23:01

לראשונה: אסטרונומים תיעדו את הדרך שבה נוצרים כוכבי לכת

תצפיות שנמשכו ארבע שנים חשפו תנועה ממשית של דיסקת אבק וגז סביב כוכב צעיר - לצד רמזים ברורים להיווצרות ענקי גז ומבנים מסתוריים שלא נצפו בעבר (בעולם)

אבישי לוי
23:00

מהומה בטיסה: נוסע התפרע והשתולל - הנוסעים השתלטו עליו וקשרו אותו | צפו

נוסעים השתלטו על נוסע בטיסה של Frontier Airlines לשדה התעופה או'הייר בשיקגו ביום ראשון לאחר שניסה, על פי הדיווחים, לפתוח דלת יציאת חירום בניסיון לקפוץ מהמטוס באמצע הטיסה | על פי מנהל התעופה הפדרלי, הטיסה מסן חואן, פורטו ריקו, לאו'הייר, הופנתה לשדה התעופה הבינלאומי של מיאמי לאחר שהצוות דיווח על הפרעה בקרב הנוסעים, לאחר מכן הטיסה נחתה בשלום במיאמי | צפו בתיעוד המופרע (תעופה)

איציק אברהם
22:52

נער בן 15 נפצע בינוני בתאונת אופניים חשמליים בשדות נגב

נער כבן 15 נפצע במצב בינוני בתאונת אופניים חשמליים במושב במועצה אזורית שדות נגב. הנער סובל מחבלת ראש. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים סורוקה. התאונה אירעה בשעה 22:02.

קובי רוזן
22:41

"הבל פיהם של תשב"ר": תלמידי כיתה א' חגגו את מסיבת הסידור בבית שר התורה זצוק"ל

השבוע התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' מתלמוד תורה "נר שמואל" בחדרה | המסיבה התחילה בבית רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שכיהן כנשיא התלמוד תורה, שם קיבלם במאור פנים בנו, רבי יצחק שאול קנייבסקי | לאחר מכן, התקבלו התלמידים ע"י הרבנית לאה קולדצקי ביתו של מרן, אשר נשאה דברי חיזוק וברכה בפני ההורים, הילדים והאורחים הרבים (חרדים)

שאול כהנא
22:33

הלחימה בלבנון: לוחם מילואים נפצע בינוני ושלושה לוחמים נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ

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