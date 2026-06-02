שגריר ארה"ב בלבנון הצהיר כי קיימת אופטימיות במשא ומתן בין ישראל ללבנון, והפסקת האש מחזיקה מעמד. במקביל, חלפו כמעט 24 שעות ללא ירי רקטי של חזבאללה לעבר ישובי הצפון.

קובי אטינגר