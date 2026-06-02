לראשונה: אסטרונומים תיעדו את הדרך שבה נוצרים כוכבי לכת

נוסעים השתלטו על נוסע בטיסה של Frontier Airlines לשדה התעופה או'הייר בשיקגו ביום ראשון לאחר שניסה, על פי הדיווחים, לפתוח דלת יציאת חירום בניסיון לקפוץ מהמטוס באמצע הטיסה | על פי מנהל התעופה הפדרלי, הטיסה מסן חואן, פורטו ריקו, לאו'הייר, הופנתה לשדה התעופה הבינלאומי של מיאמי לאחר שהצוות דיווח על הפרעה בקרב הנוסעים, לאחר מכן הטיסה נחתה בשלום במיאמי | צפו בתיעוד המופרע (תעופה)

איציק אברהם