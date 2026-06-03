כיכר השבת
מבזקמגג מלון בירושלים

המצוד הסתיים: נעצרו הערבים שרגמו באבנים את מפגיני 'הפלג הירושלמי' | תיעוד מרגע המעצר

המשטרה עצרה את שני הערבים החשודים ביידוי האבנים מגג מלון לעבר מפגיני 'הפלג הירושלמי' | תיעוד מרגע המעצר • המשטרה תבקש להאריך את מעצרם  (חדשות חרדים)

לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

11:42

מהריאליטי לתא המעצר: טייס זכה במטוס נעצר בפרשת הברחת סמים 

טייס צעיר שזכה במטוס פרטי מצא את עצמו בלב דרמה בינלאומית לאחר שנתפס במטוס עמוס במאות קילוגרמים של מריחואנה |  הפרשה מעוררת סערה סביב כוכב היוטיוב הגדול בעולם והמחיר הכבד של התהילה (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:37

בחירת מבקר המדינה: החלה ההצבעה במליאת הכנסת 

במליאת הכנסת החלה הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו | החרדים צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו (חדשות)

יוני גבאי
11:37

התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב מנרה וקריית שמונה

צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור מנרה וקריית שמונה. הפרטים נבדקים.

ב. ניסני
11:26

"בית משפט אינו מכונה": השופט שבלם את בנק לאומי

בקשה שגרתית של בנק לאומי למתן פסק דין נגד לקוח בגין חוב של 115 אלף שקלים, נתקלה בסירוב מפתיע של השופט אלישי בן יצחק. בצעד נדיר, הוא הבהיר כי לא יהפוך את בית המשפט למכונה להפקת פסקי דין | החלטה מנומקת שמשלבת משפט עברי ופילוסופיה יוונית (חוק ומשפט)

דניאל הרץ
11:26

אזעקות בקרית שמונה בעקבות חשש לחדירת כטב"מ

אזעקות בקרית שמונה, מנרה ומרגליות בעקבות חשש לחדירת כטב"מ

ב. ניסני
11:16

חיילים בחליפות: הצבא של קים ג'ונג און כבר צועד ברחובות רוסיה

תיעודים חדשים חושפים קבוצות של גברים צפון קוריאנים בחזות אזרחית, הלבושים בחליפות ונושאים מזוודות, כשהם נעים בתוך הערים הרוסיות (חדשות בעולם)

דני שפיץ
11:08

ההפתעה של זלנסקי לפוטין: מתקפת ענק משתקת את סנט פטרסבורג | תיעוד

מתקפה אוקראינית רחבת היקף הבוקר על מסוף נפט אסטרטגי בנמל סנט פטרסבורג - עיר הולדתו של פוטין| שריפת ענק ועיכובי טיסות ברוסיה, שעות לפני פתיחת הפורום הכלכלי של ולדימיר פוטין | מושלי האזור מדווחים על פצועים ועל יירוט עשרות כלי טיס, בעוד זלנסקי מאשר את דבר התקיפה (חדשות)

יוסי נכטיגל
11:06

בפעילות שוטרי העיר החרדית נתפסו שבעה מסתננים, שני מסיעים ורכב גנוב | צפו

בפעילות שוטרי מחוז ש"י נעצר חשוד שתקף נהג, גנב את רכבו והסיע שני שוהים בלתי חוקיים בתא המטען | במקביל, נתפסו חמישה פלסטינים בעת שניסו להיכנס לשטחי המדינה בניגוד לחוק יחד עם מסיעם | צפו בפעילות (משטרה)

קובי רוזן
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר