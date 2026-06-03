כיכר השבת
מבזקבריטניה בלהבות

הסוף לשיטור הפרוגרסיבי: גסס באזיקים בזמן שהשוטרים ניחמו את הרוצח

מפלגת Reform UK הבריטית מקדמת תוכנית חירום דרמטית בעקבות מחדל לחשיפת תיעוד מצמרר ממצלמות הגוף של השוטרים, שהציג כיצד סטודנט בן 18 גסס למוות באזיקים  בזמן שהשוטרים בזירה העדיפו לנחם את הרוצח רק משום שטען לגזענות (חדשות בעולם)

הנרי נובאק הרוצח ויקרום דיגווה | צילום: צילום: רשתות חברתיות
לכתבה המלאה
סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

מבזקים נוספים

11:25

צה"ל מורה על פינוי 9 כפרים בדרום לבנון — תושבים מתפנים צפונה

דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ל-9 כפרים בדרום לבנון: 8 כפרים במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) וכפר אחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים במחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים, רובם אוכלוסייה שיעית שחלקה כבר נמלטה מכפרים דרומיים יותר בשבועות האחרונים, מתפנים שוב צפונה.

קובי אטינגר
11:04

עימות חריג מחוץ לכלא 10: הנגד באזהרה חריפה לאנשי הפלג הירושלמי

לאחר שורת מחאות בבתי אישי ציבור וקצינים, התעמת נגד האבטחה של כלא 10 עם פעילים שהגיעו לקבל את פניהם של לומדי תורה ששוחררו | "אל תגיעו לבתים של אנשים, אשתי והילדים שלי לא קשורים" (חדשות)

חזקי שטרן
10:59

גבר בן 70 במצב אנוש לאחר שנמשה מהמים בחוף הרצל בנתניה

מתנדבי איחוד הצלה מבצעים החייאה על גבר כבן 70 שנמשה מהמים ללא הכרה בחוף הרצל בנתניה. מצבו מוגדר אנוש.

קובי רוזן
10:53

תאונת דרכים באשדוד: 3 פצועים כולל גבר בן 76 במצב בינוני

בשעה 09:47 התרחשה תאונה בין שני כלי רכב פרטיים ברחוב העצמאות באשדוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים אסותא 3 פצועים: גבר בן 76 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובראש, ושני פצועים נוספים במצב קל.

קובי רוזן
10:30

ירידה חדה בתמיכה בישראל ובאמון בנתניהו: נתונים מדאיגים מתוך סקר עולמי מקיף של המכון היוקרתי

ברוב מתוך 36 המדינות שנסקרו, רוב הציבור מביע דעה שלילית על ישראל וחסר אמון בראש הממשלה נתניהו | הסקר, שנערך ברובו לאחר תחילת המערכה הצבאית של ישראל וארה"ב באיראן, מראה החמרה ניכרת ביחס לישראל, במיוחד באירופה, בקרב צעירים ובקרב בעלי השקפות שמאל | אלו המדינות התומכות בנו (חדשות)

כיכר השבת
10:22

צה"ל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה והשמיד משגר בדרום לבנון

בתקיפה ממוקדת שנערכה בשבוע שעבר חוסל עבד חרב, בכיר ותיק בארגון הטרור שהיה אחראי להרכבת והפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל. במקביל, חיל האוויר השמיד משגר שממנו נורו רקטות לעבר הלוחמים הפועלים בשטח לבנון (חדשות)

ב. ניסני
10:13

עלם חמודות • לאחר מחלה קשה, הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל הלך לעולמו

ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר לאחר מחלה קשה, הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל, מחשובי הבחורים בחצה"ק סאטמר  • הבחור המנוח היה דמות אצילה, שקדן עצום ששמר על פיו ולשונו וענוות חן הייתה נסוכה על פניו • מסע ההלוויה הבוקר בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
10:12

צה"ל חיסל את מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה

צה"ל תקף בשבוע שעבר וחיסל את עבד חרב, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. חרב פיקד על יחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור החל ממלחמת לבנון השנייה. בנוסף, אמש חיל האוויר השמיד משגר ממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

ב. ניסני
כל המבזקים ›
כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר