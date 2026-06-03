דובר צה"ל בערבית פרסם הבוקר הנחיות פינוי ל-9 כפרים בדרום לבנון: 8 כפרים במחוז צידון (צרפנד, תפחתא, באבליה, קעקעיה א-צנובר, מרוואניה, סכסכיה, ערנאיא, ענקון) וכפר אחד במחוז נבטיה (כפר פילא). 8 הכפרים במחוז צידון נמצאים צפונית לנהר הזהראני. תושבי הכפרים, רובם אוכלוסייה שיעית שחלקה כבר נמלטה מכפרים דרומיים יותר בשבועות האחרונים, מתפנים שוב צפונה.קובי אטינגר
לאחר שורת מחאות בבתי אישי ציבור וקצינים, התעמת נגד האבטחה של כלא 10 עם פעילים שהגיעו לקבל את פניהם של לומדי תורה ששוחררו | "אל תגיעו לבתים של אנשים, אשתי והילדים שלי לא קשורים" (חדשות)חזקי שטרן
מתנדבי איחוד הצלה מבצעים החייאה על גבר כבן 70 שנמשה מהמים ללא הכרה בחוף הרצל בנתניה. מצבו מוגדר אנוש.קובי רוזן
בשעה 09:47 התרחשה תאונה בין שני כלי רכב פרטיים ברחוב העצמאות באשדוד. צוותי מד"א פינו לבית החולים אסותא 3 פצועים: גבר בן 76 במצב בינוני עם חבלות בבטן ובראש, ושני פצועים נוספים במצב קל.קובי רוזן
ברוב מתוך 36 המדינות שנסקרו, רוב הציבור מביע דעה שלילית על ישראל וחסר אמון בראש הממשלה נתניהו | הסקר, שנערך ברובו לאחר תחילת המערכה הצבאית של ישראל וארה"ב באיראן, מראה החמרה ניכרת ביחס לישראל, במיוחד באירופה, בקרב צעירים ובקרב בעלי השקפות שמאל | אלו המדינות התומכות בנו (חדשות)כיכר השבת
בתקיפה ממוקדת שנערכה בשבוע שעבר חוסל עבד חרב, בכיר ותיק בארגון הטרור שהיה אחראי להרכבת והפעלת מטענים נגד כוחות צה"ל. במקביל, חיל האוויר השמיד משגר שממנו נורו רקטות לעבר הלוחמים הפועלים בשטח לבנון (חדשות)ב. ניסני
ברוך דיין האמת: בבני ברק נפטר הבוקר לאחר מחלה קשה, הבחור החשוב יהודה יאקאב ז"ל, מחשובי הבחורים בחצה"ק סאטמר • הבחור המנוח היה דמות אצילה, שקדן עצום ששמר על פיו ולשונו וענוות חן הייתה נסוכה על פניו • מסע ההלוויה הבוקר בבני ברק ובירושלים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
צה"ל תקף בשבוע שעבר וחיסל את עבד חרב, מפקד יחידת ההנדסה של חיזבאללה. חרב פיקד על יחידה שעסקה בהרכבה והפעלה של מטענים נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון, והיה אחראי למספר רב של מתווי טרור החל ממלחמת לבנון השנייה. בנוסף, אמש חיל האוויר השמיד משגר ממנו שוגרו רקטות לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.ב. ניסני
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ