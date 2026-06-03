טייס צעיר שזכה במטוס פרטי מצא את עצמו בלב דרמה בינלאומית לאחר שנתפס במטוס עמוס במאות קילוגרמים של מריחואנה | הפרשה מעוררת סערה סביב כוכב היוטיוב הגדול בעולם והמחיר הכבד של התהילה (חדשות בעולם)דני שפיץ
במליאת הכנסת החלה הישיבה המיוחדת לבחירת מבקר המדינה. שני המועמדים לתפקיד: יוסף אלרון ומיכאל ראבילו | החרדים צפויים לתמוך במועמדותו של מיכאל ראבילו, הזוכה לתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו (חדשות)יוני גבאי
צה"ל הפעיל התרעות על חדירת כלי טיס עוין באזור מנרה וקריית שמונה. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
בקשה שגרתית של בנק לאומי למתן פסק דין נגד לקוח בגין חוב של 115 אלף שקלים, נתקלה בסירוב מפתיע של השופט אלישי בן יצחק. בצעד נדיר, הוא הבהיר כי לא יהפוך את בית המשפט למכונה להפקת פסקי דין | החלטה מנומקת שמשלבת משפט עברי ופילוסופיה יוונית (חוק ומשפט)דניאל הרץ
אזעקות בקרית שמונה, מנרה ומרגליות בעקבות חשש לחדירת כטב"מב. ניסני
תיעודים חדשים חושפים קבוצות של גברים צפון קוריאנים בחזות אזרחית, הלבושים בחליפות ונושאים מזוודות, כשהם נעים בתוך הערים הרוסיות (חדשות בעולם)דני שפיץ
מתקפה אוקראינית רחבת היקף הבוקר על מסוף נפט אסטרטגי בנמל סנט פטרסבורג - עיר הולדתו של פוטין| שריפת ענק ועיכובי טיסות ברוסיה, שעות לפני פתיחת הפורום הכלכלי של ולדימיר פוטין | מושלי האזור מדווחים על פצועים ועל יירוט עשרות כלי טיס, בעוד זלנסקי מאשר את דבר התקיפה (חדשות)יוסי נכטיגל
בפעילות שוטרי מחוז ש"י נעצר חשוד שתקף נהג, גנב את רכבו והסיע שני שוהים בלתי חוקיים בתא המטען | במקביל, נתפסו חמישה פלסטינים בעת שניסו להיכנס לשטחי המדינה בניגוד לחוק יחד עם מסיעם | צפו בפעילות (משטרה)קובי רוזן
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