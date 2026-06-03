כטב"ם ישראלי תקף רכב בלבנון — התקיפה השישית היום

בקשה שגרתית של בנק לאומי למתן פסק דין נגד לקוח בגין חוב של 115 אלף שקלים, נתקלה בסירוב מפתיע של השופט אלישי בן יצחק. בצעד נדיר, הוא הבהיר כי לא יהפוך את בית המשפט למכונה להפקת פסקי דין | החלטה מנומקת שמשלבת משפט עברי ופילוסופיה יוונית (חוק ומשפט)

דניאל הרץ