"בית משפט אינו מכונה": השופט שבלם את בנק לאומי

מתקפה אוקראינית רחבת היקף הבוקר על מסוף נפט אסטרטגי בנמל סנט פטרסבורג - עיר הולדתו של פוטין| שריפת ענק ועיכובי טיסות ברוסיה, שעות לפני פתיחת הפורום הכלכלי של ולדימיר פוטין | מושלי האזור מדווחים על פצועים ועל יירוט עשרות כלי טיס, בעוד זלנסקי מאשר את דבר התקיפה (חדשות)

יוסי נכטיגל