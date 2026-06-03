סיבוב שני בבחירות למבקר המדינה: אף מועמד לא קיבל 61 קולות

בפעילות ממוקדת של שוטרי תחנת עוז, נחשפה ועצרה המשטרה חוליית גנבים ממזרח ירושלים החשודה בגניבת חמישה אוטובוסים ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, והחקירה נמשכת במטרה לחשוף מעורבים נוספים (בארץ)קובי אטינגר
דרמה משפטית נוספת סביב תקציבי המוסדות התורניים • השופטת רות רונן דחתה את בקשת 'איגוד מנהלי הישיבות' לשמירת המצב הקיים בעתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית' • המשמעות: אור ירוק לייעוץ המשפטי ולרשות המיסים להמשך הלחץ הכלכלי ועצירת ההטבות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס (בארץ)משה בשן
רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח קל עד בינוני בתאונת דרכים עם רכב ברחוב דב דויטש בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.קובי רוזן
נפתלי בנט תקף הצבעה חשאית שהתקיימה בכנסת וטען כי מדובר ב"סחיטה באיומים של חברי כנסת מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס". לדבריו, "זהו הליך בחירה מזוהם מהיסוד" וכי חופש הבחירה של חברי הכנסת נשלל מהם בשל איומים. בנט קרא לפסול את ההצבעה.כיכר השבת
האופוזיציה הגיבה בזעם לבחירת מועמד נתניהו למבקר המדינה | טענות לפגיעה בחשאיות ההצבעה ולחצים על חברי כנסת | עתירה לבג"ץ בדרך (בארץ)משה בשן
תיבת הקלפי הועברה לחדר מזכיר הכנסת לספירה ועל פי התוצאות, נראה שהעבודה והלחץ שהפעיל נתניהו עשו את שלהם, כאשר מועמדו קיבל רוב ונבחר לתפקיד מבקר המדינה לשבע השנים הבאות | ח"כים מהליכוד תיעדו את עצמם מצביעים למועמדו של ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים (פוליטי מדיני)כיכר השבת
ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
תיבת הקלפי הועברה לחדר מזכיר הכנסת לספירה ובזמן הקרוב התוצאות צפויות להתפרסם • ועדת קלפי מיוחדת תבצע את הספירה בפיקוח הלשכה המשפטית | הקרב בין אלרון לראבילו מגיע לשיא | נתניהו עזב את הכנסת (פוליטי מדיני)כיכר השבת
כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ