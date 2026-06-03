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הערבייה נהרגה והיהודים ניצלו בנס | כך חגג המשפיע את נס הצלתו מהתאונה המחרידה

חודשים ספורים אחרי שניצל מתאונה קשה בכבישי הצפון, ערך אמש המשפיע החסידי הגה"צ רבי חיים יוסף בידרמן סעודת הודאה מרוממת | במהלך הסעודה פצח בריקוד סוער עם שני ילדים ששהו עמו ברכב | צפו בגלריה (חסידים)

סעודת ההודאה אצל הגרח"י בידרמן | צילום: צילום: שוקי לרר
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עלו על האוטובוס הלא נכון: המארב הלילי בירושלים

בפעילות ממוקדת של שוטרי תחנת עוז, נחשפה ועצרה המשטרה חוליית גנבים ממזרח ירושלים החשודה בגניבת חמישה אוטובוסים ברחבי הבירה בשבועות האחרונים. מעצרם של החשודים הוארך בבית המשפט, והחקירה נמשכת במטרה לחשוף מעורבים נוספים (בארץ)

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16:57

מכה לעולם התורה: בג"ץ דחה את הבקשה להקפיא את עצירת התרומות

דרמה משפטית נוספת סביב תקציבי המוסדות התורניים • השופטת רות רונן דחתה את בקשת 'איגוד מנהלי הישיבות' לשמירת המצב הקיים בעתירה שהגישה תנועת 'ישראל חופשית' • המשמעות: אור ירוק לייעוץ המשפטי ולרשות המיסים להמשך הלחץ הכלכלי ועצירת ההטבות למוסדות שבהם לומדים חייבי גיוס (בארץ)

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רוכב אופנוע בן 29 נפצע בתאונה עם רכב בבת ים

רוכב אופנוע בן 29 נפצע באורח קל עד בינוני בתאונת דרכים עם רכב ברחוב דב דויטש בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

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בנט תוקף הצבעה חשאית בכנסת: "הליך מזוהם מהיסוד"

נפתלי בנט תקף הצבעה חשאית שהתקיימה בכנסת וטען כי מדובר ב"סחיטה באיומים של חברי כנסת מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס". לדבריו, "זהו הליך בחירה מזוהם מהיסוד" וכי חופש הבחירה של חברי הכנסת נשלל מהם בשל איומים. בנט קרא לפסול את ההצבעה.

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סערת הצילומים מאחורי הפרגוד: האופוזיציה תעתור נגד המינוי

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הסתיימה ספירת הקולות בסיבוב השני: עו"ד מיכאל ראביליו הביס את אלרון ונבחר למבקר המדינה הבא

תיבת הקלפי הועברה לחדר מזכיר הכנסת לספירה ועל פי התוצאות, נראה שהעבודה והלחץ שהפעיל נתניהו עשו את שלהם, כאשר מועמדו קיבל רוב ונבחר לתפקיד מבקר המדינה לשבע השנים הבאות | ח"כים מהליכוד תיעדו את עצמם מצביעים למועמדו של ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים (פוליטי מדיני)

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הבכיר החילוני במשרד רה"מ תקף: "הניסיון לשנות את החרדים - לא דמוקרטי" | צפו

ראש הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה תקף בחריפות ניסיונות לשנות את הציבור החרדי בכפייה • "השיח על חרדים אינו מגוון, והפוטנציאל הכלכלי הגדול ביותר טמון בציבור זה" | אסף קרא: תוכנית חומש הוליסטית במקום דילוג מעל נציגים נבחרים (חדשות חרדים)

חנני ברייטקופף
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הסתיימה ספירת הקולות בסיבוב השני: מי יהיה מבקר המדינה? | ח"כים מהליכוד תיעדו את עצמם

תיבת הקלפי הועברה לחדר מזכיר הכנסת לספירה ובזמן הקרוב התוצאות צפויות להתפרסם • ועדת קלפי מיוחדת תבצע את הספירה בפיקוח הלשכה המשפטית | הקרב בין אלרון לראבילו מגיע לשיא | נתניהו עזב את הכנסת (פוליטי מדיני)

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הערבייה נהרגה והיהודים ניצלו בנס | כך חגג המשפיע את נס הצלתו מהתאונה המחר.. | כיכר השבת