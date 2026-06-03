תיבת הקלפי הועברה לחדר מזכיר הכנסת לספירה ועל פי התוצאות, נראה שהעבודה והלחץ שהפעיל נתניהו עשו את שלהם, כאשר מועמדו קיבל רוב ונבחר לתפקיד מבקר המדינה לשבע השנים הבאות | ח"כים מהליכוד תיעדו את עצמם מצביעים למועמדו של ראש הממשלה נתניהו | כל הפרטים (פוליטי מדיני)

כיכר השבת