הסתיימה ספירת הקולות בסיבוב השני: עו"ד מיכאל ראביליו הביס את אלרון ונבחר למבקר המדינה הבא

נפתלי בנט תקף הצבעה חשאית שהתקיימה בכנסת וטען כי מדובר ב"סחיטה באיומים של חברי כנסת מהליכוד שנמצאים תחת אימת תג מחיר מהבוס". לדבריו, "זהו הליך בחירה מזוהם מהיסוד" וכי חופש הבחירה של חברי הכנסת נשלל מהם בשל איומים. בנט קרא לפסול את ההצבעה.

כיכר השבת