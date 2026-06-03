המגיד החסידי חושף: זה היה אחד הרגעים המרגשים ביותר בחיים שלי

לוחמי סיירת גבעתי חיסלו שני מחבלים שהיו מעורבים בהיתקלות מוקדם יותר היום במרחב זוטר א-שרקיה שבדרום לבנון. בהיתקלות המקורית נפצע קצין צה"ל באורח קשה ומפקד סיירת גבעתי באורח קל. מיד לאחר מכן פתחו הכוחות בסריקות במרחב, איתרו וחיסלו את שני המחבלים. במקביל תקפו הכוחות תשתיות טרור נוספות באזור.ב. ניסני
אישה בת 54 נפצעה קשה במהלך רכיבה על אופנוע בכביש 4 סמוך למחלף השבעה. הדיווח התקבל במוקד 101 של מד"א בשעה 17:49. צוותי מד"א מעניקים לה טיפול רפואי ומפנים אותה לבית החולים שיבא תל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
אירלנד החליטה לאסור על שני השרים בן גביר וסמוטריץ' להיכנס לשטחה.קובי אטינגר
אתמול נפצע קצין לוחם באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצע קצין לוחם באורח קשה וקצין נוסף באורח קל במהלך היתקלות עם מחבלים באזור. שלושת הפצועים פונו לבתי חולים לקבלת טיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.ב. ניסני
צה"ל מסר כי אתמול נפצע קצין באורח קשה כתוצאה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בדרום לבנון. הבוקר, באירוע נפרד, נפצעו שני קצינים במהלך היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון - אחד באורח קשה והשני באורח קל. הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו.כיכר השבת
ראש ממשלת לבנון נואף סלאם תקף את איראן וקרא לה "לרחם על דרום לבנון ולהפסיק להתייחס אליו ולתושביו כקלף מיקוח לשיפור תנאיה במשא ומתן". סלאם הוסיף: "הצלחנו להגיע להסכם להפסקת אש, אך הופתענו לגלות שמשמרות המהפכה האיראניים היו הראשונים שהתנגדו לו".קובי אטינגר
רוכב טרקטורון בן 21 נפצע בינוני בתאונה עצמית בשטח פתוח מקביל לכביש 40 בצומת הכניסה לקריית גת. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.קובי רוזן
ילד בן 3 נפגע הצהריים (15:12) מטרקטורון בשדרות הרצל באופקים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש.קובי רוזן
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