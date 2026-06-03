מגיש 'כאן מורשת' דוב אייכלר בשיחה נוקבת ומפתיעה עם משה מנס: למה הוא לא מאמין שתפרוץ מלחמת אזרחים, מי אשם במבוי הסתום בסוגיית הגיוס ("הח"כים החרדים טעו ביום הראשון"), ואיך הפכו הקיצוניים משני הצדדים לבעלי הבית הרשמיים של מדינת ישראל? • "המתונים הפסידו לחלוטין" (דבר ראשון)משה מנס
המערכת הפוליטית מגנה בתוקף את תקרית הפריצה לבית השופט נועם סולברג | נתניהו, בן גביר והרצוג קוראים למצות את הדין עם הפורעים (בארץ)משה בשן
חברת הכנסת טלי גוטליב שיגרה הערב סרטון ציני ליו"ר האופוזיציה יאיר לפיד לאחר שהודיע כי יפנה לבג"ץ בעקבות התבוסה בכנסת | "את הסרטון הזה אני מקדישה ליאיר לפיד" (פוליטי)דניאל הרץ
שוטרי מחוז ש"י הוזעקו ליישוב אלון שבות בעקבות הפרת סדר וגרימת נזק לביתו ולרכושו של שופט בית המשפט העליון על ידי עשרות מפגינים. כוחות משטרה ממרחב יהודה שהגיעו למקום עיכבו בשלב זה עשרות חשודים.קובי רוזן
רוכב אופנוע בן 21 נפגע במצב בינוני מרכב בכביש 79 סמוך למחלף ביאליק. צוותי מד"א פינו אותו לבית החולים רמב"ם עם חבלות בפנים ובגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 20:28.קובי רוזן
שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)משה כהן
רוכב אופנוע כבן 20 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים עם רכב בצומת כביש 79 לקריון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה והוא פונה לבית חולים.קובי רוזן
ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה בתוקף את ההתפרעות האלימה נגד השופט נעם סולברג. נתניהו קרא לגורמי האכיפה למצות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים.כיכר השבת
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