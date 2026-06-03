מגיש 'כאן מורשת' דוב אייכלר בשיחה נוקבת ומפתיעה עם משה מנס: למה הוא לא מאמין שתפרוץ מלחמת אזרחים, מי אשם במבוי הסתום בסוגיית הגיוס ("הח"כים החרדים טעו ביום הראשון"), ואיך הפכו הקיצוניים משני הצדדים לבעלי הבית הרשמיים של מדינת ישראל? • "המתונים הפסידו לחלוטין" (דבר ראשון)

משה מנס