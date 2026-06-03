שר החוץ של איראן: ערוכים להגיב נגד ישראל אם תתקוף בביירות

שנתיים וחצי אחרי השביעי באוקטובר, השופטים קיבלו את עתירת ארגוני זכויות האדם ומתחו ביקורת חסרת תקדים על גרירת הרגליים של המדינה. השופטת ברק-ארז: "חיכינו עד בוש, אין תשתית משפטית". הנשיא עמית: "הקפדה על החוק בעת חירום היא ביטוי לחוסננו, אנו נבדלים מאויבינו" (משפט)

משה כהן