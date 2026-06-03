כיכר השבת
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התרעה בזרעית ובאזור קו העימות: חדירת כלי טיס עוין

פיקוד העורף מתריע על חדירת כלי טיס עוין לאזור זרעית וקו העימות. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.

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00:35

טראמפ על הפסקת אש עם איראן: "פירושה לירות בצורה מתונה יותר"

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס להפסקת אש עם איראן והצהיר: "בחלק הזה של העולם, הפסקת אש פירושה שאתה פשוט יורה בצורה קצת יותר מתונה".

קובי אטינגר
23:29

מוקדם מהצפוי: טראמפ מסר תאריך מפתיע להסכם עם איראן

הנשיא האמריקאי מסר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע | "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הכול יכול לקרות" | טראמפ הבהיר: "מעדיף לא להשתמש בצבא, אבל רוב האנשים שלי היו רוצים" (בעולם)

אריה רוזן
23:20

טראמפ: "ההסכם עם איראן עשוי לקרות כבר במהלך הסופ״ש"

23:03

איראן טוענת לתקיפת משחתת אמריקאית - ארה"ב מכחישה

סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי חיל הים האיראני תקף משחתת אמריקאית בים עומאן לפני מספר שעות, לאחר שניסתה להתקרב למים הטריטוריאליים של איראן. על המשחתת מוצב מרכז פיקוד ושליטה אמריקאי. פיקוד מרכז של ארה"ב הכחיש את הדיווח האיראני והצהיר: "איראן משקרת".

קובי אטינגר
22:59

ה'קרקס' בדיון הסנאט: כולם התחילו לדבר על הנעליים של רוביו | צפו בתיעוד המשעשע

השימוע הרשמי שנערך היום באולם הסנאט הפך לאירוע ביזארי במיוחד, כאשר המחוקקים ומזכיר המדינה בעצמו החלו לדון בנעליים של המזכיר, אותם העניק לו נשיא ארה"ב בכבודו ובעצמו | "הן גדולות עליך", אמרה הסנאטורית למזכיר המדינה ההמום (בעולם)

ישראל גראדווהל
22:54

ח"כ מלכיאלי בריאיון: "המפכ"ל שולח את המחוזות לרדוף לומדי תורה, להכניס פחד ברחוב החרדי"

הטלטלה הפוליטית, זעם המעצרים ברחוב החרדי והחשבון הפתוח עם נתניהו: ח"כ מיכאל מלכיאלי פותח את הכל בראיון סוער לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' | על ההחלטה לפרק את החבילה, השתיקה של הליכוד: "ביבי ממלא פיו מים בזמן שבחורי ישיבות נעצרים" | על בנט: "אל תאמינו למילה שלו, הוא חלול" והמסר המפויס אך התקיף לשותפים מ'יהדות התורה': "עולם התורה בסכנה, זה לא הזמן לתדרוכים ולמריבות" | צפו בריאיון (חרדים)

ישי כהן
22:34

"פגיעה נבזית במיוחד": העיתונאי הגיב בחריפות על ההתפרעות בבית סולברג

העיתונאי עמית סגל הגיב בחריפות להתפרעות של חרדים קיצוניים מול בית השופט סולברג | "הוא היחיד שהתנגד לפסילת החוק, ושני חרדים שימשו כעוזרים משפטיים שלו" (בארץ)

כיכר השבת
22:32

לאחר ההתפרעות בביתו: נתניהו שוחח עם השופט נועם סולברג

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח לפני זמן קצר עם המשנה לנשיא העליון, השופט נעם סולברג. ראש הממשלה שב וגינה בכל תוקף את ההתקפה נגדו ונגד משפחתו. ראש הממשלה דרש בשלומו ובשלום משפחתו של השופט סולברג והבהיר כי הוא מצפה מגורמי האכיפה לנקוט ביד קשה נגד הפורעים.

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