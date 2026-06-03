הנשיא האמריקאי מסר כי הסכם עם איראן עשוי להיחתם כבר במהלך סוף השבוע | "אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני, הכול יכול לקרות" | טראמפ הבהיר: "מעדיף לא להשתמש בצבא, אבל רוב האנשים שלי היו רוצים" (בעולם)

אריה רוזן