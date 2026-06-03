רוכב אופנוע בן 22 נפצע בינוני בתאונה בתל אביב

הטלטלה הפוליטית, זעם המעצרים ברחוב החרדי והחשבון הפתוח עם נתניהו: ח"כ מיכאל מלכיאלי פותח את הכל בראיון סוער לישי כהן באולפן 'כיכר השבת' | על ההחלטה לפרק את החבילה, השתיקה של הליכוד: "ביבי ממלא פיו מים בזמן שבחורי ישיבות נעצרים" | על בנט: "אל תאמינו למילה שלו, הוא חלול" והמסר המפויס אך התקיף לשותפים מ'יהדות התורה': "עולם התורה בסכנה, זה לא הזמן לתדרוכים ולמריבות" | צפו בריאיון (חרדים)

ישי כהן