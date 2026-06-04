הסכם דרמטי: ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש | אזורי 'פיילוט' ללא חיזבאללה

ח"כ מלכיאלי יצא במתקפה חריפה נגד רה"מ לשעבר בנט לאחר שאיים לסגור את רשתות החינוך החרדיות: "אל תאמינו למילה שלו, הוא אדם חלול שימכור את הכל" • צפו בדברים (חרדים)

ישי כהן