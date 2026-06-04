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הסכם דרמטי: ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש | אזורי 'פיילוט' ללא חיזבאללה

מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה על הסכמה ליישום הפסקת אש • יוקמו אזורי פיילוט בשליטת צבא לבנון ללא נוכחות חיזבאללה | ההסכם מותנה בהפסקת אש מוחלטת מצד חיזבאללה ופינוי מדרום לנהר הליטני (בעולם)

כוחות צה"ל על גבול לבנון | צילום: צילום: אייל מרגולין\פלאש90
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הסכם דרמטי: ישראל ולבנון הסכימו על הפסקת אש | אזורי 'פיילוט' ללא חיזבאללה | כיכר השבת