סופ"ש הפכפך: חם מהרגיל לעונה, ירידה קלה - ואיך יהיה בשבת קודש?

בכווית פרסמו תיעוד דרמטי של רגע הפגיעה בנמל התעופה • 63 פצועים ואזרח הודי נהרג במתקפה האיראנית | צבא ארה"ב הכחיש טענת איראן על שיגול כושל של טיל מיירט (בעולם)יוסי נכטיגל
ח"כ מלכיאלי יצא במתקפה חריפה נגד רה"מ לשעבר בנט לאחר שאיים לסגור את רשתות החינוך החרדיות: "אל תאמינו למילה שלו, הוא אדם חלול שימכור את הכל" • צפו בדברים (חרדים)ישי כהן
מחלקת המדינה האמריקאית הודיעה על הסכמה ליישום הפסקת אש • יוקמו אזורי פיילוט בשליטת צבא לבנון ללא נוכחות חיזבאללה | ההסכם מותנה בהפסקת אש מוחלטת מצד חיזבאללה ופינוי מדרום לנהר הליטני (בעולם)יוסי נכטיגל
הציטוטים של השופט סולברג, שהפכו אותו ליעד עבור הפורעים הקיצונים | בהחלטה שפרסם תקף סולברג בחריפות את מחדל האכיפה בריכוזים החרדיים, הורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר, ודרש לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית: "לא ניתן לקבל מצב שבו 'כל דאלים גבר' והחוטא יוצא נשכר" (חרדים)ישי כהן
משרד החוץ האמריקאי הודיע הלילה על הסכמה בין ישראל ולבנון להפסקת אש. ההסכם מותנה בהפסקה מוחלטת של ירי חיזבאללה ובפינוי כל מחבלי הארגון דרומית לנהר הליטני.כיכר השבת
ראשי היסעות החרדיות הוציאו הודעת גינוי משותפת בעקבות ההתפרעות בבית המשנה לנשיא העליון השופט סולברג: "אנו מגנים בכל תוקף כל מעשה אלימות" • הדגישו: "התרענו פעם אחר פעם כי הצעדים יובילו להקצנה ולאנרכיה" | דרשו מראשי הימין לגנות גם את הרדיפה כלפי לומדי התורה | 65 חשודים נעצרו (חרדים)ישי כהן
צה"ל מדווח כי הופעלו התרעות על חדירת כלי טיס עוין במרחב ערב אל עראמשה. הפרטים נבדקים.ב. ניסני
פיקוד העורף מדווח על חדירת כלי טיס עוין לאזור קו העימות. ההתרעה כוללת את היישובים ערב אל עראמשה. התושבים מתבקשים להיכנס מיד למרחב המוגן.ב. ניסני
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