"אל תאמינו למילה שלו, הוא נוכל וחלול": ח"כ מלכיאלי במתקפה חריפה על בנט | צפו

הציטוטים של השופט סולברג, שהפכו אותו ליעד עבור הפורעים הקיצונים | בהחלטה שפרסם תקף סולברג בחריפות את מחדל האכיפה בריכוזים החרדיים, הורה למשטרה להפסיק לחשוש מהפרות סדר, ודרש לשתף פעולה עם המשטרה הצבאית: "לא ניתן לקבל מצב שבו 'כל דאלים גבר' והחוטא יוצא נשכר" (חרדים)

ישי כהן