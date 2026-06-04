כיכר השבת
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"הייתי כמו בובת סמרטוטים": צעירה חרדית הותקפה ברכבת תחתית בניו יורק; "תלשה שערות מראשה"

צעירה חרדית בת 23 הותקפה ברכבת תחתית צפופה על ידי אנטישמית שחנקה אותה ותלשה חופן משערה, תוך שהיא צועקת עלילות דם קשות לעבר הנוסעים. החשודה נעצרה בתחנה הבאה ומואשמת בפשעי שנאה, בעוד הקורבן פונתה ומותחת ביקורת חריפה על אדישות הנוסעים (חרדים, בעולם)

קרעה שערות מראשה
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קובי אטינגר
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