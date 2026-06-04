נתיבי איילון ליד חולון: פצוע אנוש בפיצוץ רכב

נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית מוקיע בחריפות את הפורעים שחוללו אנרכיה מחוץ לביתו של השופט סולברג, ניפצו חלונות והטילו אימה על בני משפחתו. עמית מבהיר בתוקף: "ניסיונות הפחדה לא ירתיעו אותנו, שופטי ישראל ימשיכו לפסוק ללא מורא" (משפט)

משה כהן