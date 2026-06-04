יהושע וכלב - האמינו בהבטחת השם שתקפה לדורות, היו צ רק צריכים 'חיזוק' קטן, כדי שייצב את אמונתם מול המציאות ה'מתעתעת' | פרשת השבוע - פרשת שלח על פי תורת רבי נחמן מברסלב זי"ע (חסידים)

ורד שאלתיאל