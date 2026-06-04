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מהריקוד עם האדמו"רים ועד שירת 'נאר אמונה' שהרעידה את ההיכל | תיעוד ענק משמחת בית ויז'ניץ

אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק אמש בשמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מויז'ניץ, בת לבנו אב"ד ויז'ניץ אלעד, עם נכד האדמו"ר מגורליץ • מי כובד בסידור חופה וקידושין, אילו אדמו"רים פצחו במחול נלהב, ואיזה משפיע כובד לרקוד לקול שירת האלפים? • שוקי לרר מגיש תיעוד ענק מרגעי השיא של השמחה הגדולה (חסידים)

שמחת בית ויז'ניץ | צילום: צילום: שוקי לרר
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I Have a Dream: ההשוואה של טראמפ הותירה את כולם המומים

בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)

דני שפיץ
13:04

"הוא בבית, כנראה ישן": שלושה שדדו פליט אוקראינה באכזריות | תיעוד

שלושה תושבי האזור שדדו באכזריות פליט מהמלחמה באוקראינה בביתו בנוף הגליל • חנקו אותו, שברו לו צלעות והשאירו אותו קשור באזיקונים וסרט דביק | התכתבויות חושפות תכנון מדויק (משטרה)

קובי רוזן
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רב העיר פטרבורג ושליח חב"ד, הרב מענדל פבזנר, חשף מה לחש לו הנשיא האמריקני לשעבר ג'ורג' בוש בביקור ההיסטורי שערך בבית הכנסת המרכזי בעיר לפני 24 שנים | וגם: המעגל שנסגר קרוב ל-100 שנים אחרי מאסרו הדרמטי של הרבי הקודם מחב"ד (חרדים)

יוסי נכטיגל
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"כל תסכול וייאוש יחשב סיוע לאויב": מוג'תבא חמנאי במכתב מהחשכה

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12:52

שערורייה בחוף הים: הצעירים מבני ברק שהטריפו את חוף גורדון באופנועים | צפו

שני תושבי בני ברק, בהם קטין בן 16, עוכבו לחקירה לאחר שתועדו רוכבים בפראות ובבריונות על אופנועים חשמליים מסוג 'סורון' בין המתרחצים בחוף גורדון בתל אביב. בעקבות המעשה, שסיכן עשרות משפחות וילדים, השוטרים חסמו את נתיבי ההימלטות שלהם | צפו (בארץ)

קובי רוזן
12:46

בשירת 'ימים': הרב יגאל כהן הגיע למופע של יניב בן משיח בקיסריה | צפו בדרמה

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן הגיע אמש למופע של הזמר יניב בן משיח באמפי קיסריה • עלה לבמה ובירך אותו מול אלפי הקהל: 'זכית להתחזק ולהופיע בהפרדה מלאה, זה קידוש השם גדול מאוד' | התיעוד המרגש (ציצית)

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אטימות לילד בן 4: בית החולים ישלם אלפי שקלים על המתנה

פסק דין נגד איכילוב: בית המשפט קיבל תביעה של אם לילד עם צרכים מיוחדים, לאחר שנאלצה להמתין ארבע שעות לבדיקת עיניים. השופט מתח ביקורת על התנהלות המוסד וקבע כי הלקות בשירות מהווה אטימות פסולה (חוק ומשפט)

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12:29

רחפן חיזבאללה פגע ברכב מפקד פיקוד צפון בדרום לבנון — אין נפגעים

רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ברכב שבו נסע מפקד פיקוד צפון במהלך סיור בדרום לבנון. באירוע לא היו נפגעים. המידע מתפרסם כעת לאחר שהוסרה צנזורה ביטחונית, אך האירוע עצמו לא התרחש בימים האחרונים.

קובי אטינגר
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