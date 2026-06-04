חייל יוניפי"ל נהרג ושניים נפצעו מפגיעת פצמ"ר בדרום לבנון

בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)דני שפיץ
שלושה תושבי האזור שדדו באכזריות פליט מהמלחמה באוקראינה בביתו בנוף הגליל • חנקו אותו, שברו לו צלעות והשאירו אותו קשור באזיקונים וסרט דביק | התכתבויות חושפות תכנון מדויק (משטרה)קובי רוזן
רב העיר פטרבורג ושליח חב"ד, הרב מענדל פבזנר, חשף מה לחש לו הנשיא האמריקני לשעבר ג'ורג' בוש בביקור ההיסטורי שערך בבית הכנסת המרכזי בעיר לפני 24 שנים | וגם: המעגל שנסגר קרוב ל-100 שנים אחרי מאסרו הדרמטי של הרבי הקודם מחב"ד (חרדים)יוסי נכטיגל
מוג'תבא ח'אמנאי ממשיך לנהל את איראן ממקום מסתור במכתב מיוחד שהוקרא בשמו, הוא טוען כי לאחר שהאויב הובס בשדה הקרב, הוא מנסה כעת לזרוע פילוג וייאוש בקרב הציבור האיראני (העולם הערבי)דני שפיץ
שני תושבי בני ברק, בהם קטין בן 16, עוכבו לחקירה לאחר שתועדו רוכבים בפראות ובבריונות על אופנועים חשמליים מסוג 'סורון' בין המתרחצים בחוף גורדון בתל אביב. בעקבות המעשה, שסיכן עשרות משפחות וילדים, השוטרים חסמו את נתיבי ההימלטות שלהם | צפו (בארץ)קובי רוזן
מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן הגיע אמש למופע של הזמר יניב בן משיח באמפי קיסריה • עלה לבמה ובירך אותו מול אלפי הקהל: 'זכית להתחזק ולהופיע בהפרדה מלאה, זה קידוש השם גדול מאוד' | התיעוד המרגש (ציצית)איציק אוחנה
פסק דין נגד איכילוב: בית המשפט קיבל תביעה של אם לילד עם צרכים מיוחדים, לאחר שנאלצה להמתין ארבע שעות לבדיקת עיניים. השופט מתח ביקורת על התנהלות המוסד וקבע כי הלקות בשירות מהווה אטימות פסולה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
רחפן נפץ של חיזבאללה פגע ברכב שבו נסע מפקד פיקוד צפון במהלך סיור בדרום לבנון. באירוע לא היו נפגעים. המידע מתפרסם כעת לאחר שהוסרה צנזורה ביטחונית, אך האירוע עצמו לא התרחש בימים האחרונים.קובי אטינגר
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