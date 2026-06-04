בזמן שהעולם עוצר את נשימתו מול המתיחות הביטחונית עם איראן, לנשיא טראמפ היה דחוף להבהיר בחדר הסגלגל דבר אחד: הבריכה שלו פשוט גדולה יותר | הוא הציג נתונים מפתיעים שנועדו להוכיח שגם גורדי השחקים המפורסמים ביותר בארה"ב לא משתווים לאורך של בריכת ההשתקפות בוושינגטון (חדשות בעולם)

דני שפיץ