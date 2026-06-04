כיכר השבת
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החשבון הפוליטי: המניע הנסתר לגינוי החרדי נגד הפריצה לסולברג

בעוד הציבור החרדי מנהל מלחמת חורמה נגד המערכת המשפטית, העיתונות המגזרית מתייצבת בצעד חסר תקדים נגד הפריצה לבית השופט סולברג. מאחורי הגינוי מסתתר חשבון פוליטי קר ומניע נסתר שמשפיע על הכל (חרדים)

פריצה לביתו של סולברג | צילום: צילום: חיים גולדברג, פלאש 90
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15:21

היום שאחרי סערת הענק בכנסת: המפגש של מבקר המדינה הנבחר ראבילו

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דוד הכהן
15:20

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לרגל הילולת אביו, הגה"צ רבי משה וואלפסון זצ"ל, אב"ד אמונת ישראל, ערך בנו, הגאון רבי אברהם יצחק וואלפסון, אב"ד הקהילה במונסי, סעודת הילולא בעיה"ק טבריה, לאחר שפקד את ציונו הק' של אביו זצ"ל, הטמון בבית העלמין העתיק בעיר (חסידים)

חיים רוזנבוים
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נחשף: המוסד העביר נשק מחמאס וחיזבאללה להפלת המשטר באיראן

המוסד הישראלי הוביל מבצע חשאי לחימוש המחתרות הכורדיות, במטרה להפיל את המשטר באיראן, תוך שימוש בנשק ותחמושת שנפלו שלל לידי ישראל במהלך הלחימה מול ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה (ביטחון)

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15:07

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נשיא בית הדין הרבני הגדול חתם על נוהל מחייב להליכים דחופים • לוחות זמנים קשיחים וסנקציות כלכליות כנגד הורה מנכר | המהלך להגנה על קטינים (חרדים)

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רוכב אופנוע בן 53 נפצע בינוני בתאונה ברחוב ישעיהו בירושלים

תאונת דרכים בין רכב לאופנוע אירעה ברחוב ישעיהו בירושלים. רוכב האופנוע, בן 53, נחבל בגפיים ונפצע באורח בינוני. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה.

קובי רוזן
15:00

הקונגרס האמריקאי מצביע להגביל את סמכויות המלחמה של טראמפ מול איראן

הקונגרס האמריקאי אישר הצעת החלטה נגד המשך המעורבות הצבאית באיראן בתוצאה 215:208. ההחלטה צריכה לעבור לאישור הסנאט, אך הנשיא יכול להטיל עליה וטו או להתעלם ממנה. טראמפ הגיב בחריפות: "בדיוק בעיצומן של השיחות האחרונות שאני מנהל כדי לסיים את המלחמה מול איראן - מי יעשה דבר כזה לא פטריוטי?" הוא תקף את הדמוקרטים וארבעה רפובליקנים שהצביעו בעד ההגבלה. המשמעות של ההחלטה היא בעיקר סמלית.

קובי אטינגר
14:49

אורה זו תורה: מעמד מרומם וסיום מסכת בהיכל ישיבת 'היכלי התורה' בירושלים

בישיבת 'היכלי התורה' בירושלים חגגו בהתרגשות הוצאת מהדורת הפאר של 'חידושי הרש"ש השלם' בארבעה כרכים, הכוללת תיקונים והוספות מכתב יד קודשו של המחבר שנחשפו לראשונה • במקביל, חגגו אברכי הכולל בנווה יעקב את סיום מסכת בבא מציעא (חרדים)

חיים רוזנבוים
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