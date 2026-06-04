החשבון הפוליטי: המניע הנסתר לגינוי החרדי נגד הפריצה לסולברג

הקונגרס האמריקאי אישר הצעת החלטה נגד המשך המעורבות הצבאית באיראן בתוצאה 215:208. ההחלטה צריכה לעבור לאישור הסנאט, אך הנשיא יכול להטיל עליה וטו או להתעלם ממנה. טראמפ הגיב בחריפות: "בדיוק בעיצומן של השיחות האחרונות שאני מנהל כדי לסיים את המלחמה מול איראן - מי יעשה דבר כזה לא פטריוטי?" הוא תקף את הדמוקרטים וארבעה רפובליקנים שהצביעו בעד ההגבלה. המשמעות של ההחלטה היא בעיקר סמלית.

קובי אטינגר