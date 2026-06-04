פרסום של עמית סגל חושף כי המוסד הישראלי הוביל מבצע חשאי לחימוש המחתרות הכורדיות, במטרה להפיל את המשטר באיראן, תוך שימוש בנשק ותחמושת שנפלו שלל לידי ישראל במהלך הלחימה מול ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה (ביטחון)

ב. ניסני