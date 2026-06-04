החזרת שניצלים של "שניצל שניצל" בגלל ניילון במוצר

חצי שנה אחרי שהפך לסמל בינלאומי של גבורה - כתב אישום בגין אלימות במשפחה | הדרמה שמאחורי הכותרות (בעולם)כיכר השבת
לאחר נאומו של נעים קאסם מנהיג חיזבאללה, גם משמרות המהפכה הצטרפו לדרישה לסיים את המלחמה בכל החזיתות - כולל נסיגה ישראלית מלבנון כולה | ההחלטה נתונה כעת לפתחו של הנשיא טראמפ, שנאלץ לקבל החלטה אם להפעיל לחץ על ישראל לסגת מלבנון כדי לקבל הפסקת אש עם איראן (מדיני)ישראל גראדווהל
חיזבאללה הודיע כי הוא דוחה את הסכם הפסקת האש עליו הוסכם בתיווך נשיא ארה"ב דונלד טראמפ | איראן הבהירה כי היא מאחדת את הגזרות והתנתה את השיחות באי-תקיפה בביירות, כעת חיזבאללה מרחיב את דרישותיו (צבא)ישראל גראדווהל
צעיר כבן 30 שרכב על קורקינט חשמלי נפצע באורח קשה בתאונה עם רכב בשדרות העצמאות בבת ים. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית חולים במצב קשה. חובש איחוד הצלה ניר דרופמן מסר כי מדובר בתאונה עם מעורבות רכב ורוכב קורקינט חשמלי.קובי רוזן
מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם הכריז בנאום כי תוצאות המשא ומתן בין לבנון לישראל הן "חסרות תכלית, משפילות ונדחות". לדבריו, אם מטרת ההסכם היא פירוק נשק ההתנגדות - משמעות הדבר חיסול. בתגובה, מקור אמריקאי אמר לרשת LBCI הלבנונית: "אנו מסתמכים על מעשים ולא על מילים. ההסכם עוסק בהפחתת הסלמה עד להפסקת אש קבועה, כאשר הכוחות הישראליים יתחילו בנסיגה מאזור ניסיוני שבו יתפרס צבא לבנון. זו הזדמנות אחרונה, והחמצתה משמעה שהמחיר יהיה כבד לכולם."קובי אטינגר
פעוט כבן שנה וחצי נפגע מרכב בביר האדג' והובא למרפאה מקומית. צוותי מד"א פינו אותו לבית חולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש. התאונה אירעה בשעה 15:44.קובי רוזן
בעיצומה של מערכה מחודשת נגד אכילת עופות הפטם הרגילים, עלה אב"ד 'כתר תורה' הגר"י זעפראני למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לשמוע דעת תורה מפי מרא דארעא קדישא • הדיין הציג את הפרסומים האחרונים המעוררים בהלה בציבור, והפוסק חתך בתשובה בקצירת האומר: "מה שהיה היה, הפסק המקורי עומד בתוקפו"! צפו בתיעוד מהקודש פנימה (חרדים)חיים רוזנבוים
בעקבות גל ההפגנות הסוערות וימי הזעם של הקבוצות הקיצוניות בחברה החרדית, נכנסו ראשי ארגון "לב שומע" למעונו של ראש הישיבה הגאון רבי חיים פרץ ברמן ושמעו ממנו דברים נוקבים בעניין: "אם הברירה היא לנצח או להפוך לחברה אלימה וגסה - איננו מעוניינים בזה; הכוח היחיד שלנו הוא בית המדרש" (חרדים)חנני ברייטקופף
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